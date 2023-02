Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Kurum: 1 milyon bağımsız bölümün hasar tespitini yaptık

Haberin Devamı

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Gaziantep'teki AFAD Koordinasyon Merkezi'nde gerçekleştirilen toplantı sonrası açıklama yaptı. Bakan Kurum, enkaz alanlarında, barınma alanlarında ve yaşam alanlarının inşasında hep birlikte mücadele verildiğini belirterek,

"Şu an itibariyle Gaziantep'teki can kaybı sayımız 3 bin 273'e ulaştı. Arama kurtarma faaliyetleri çerçevesinde ekiplerimizin, AFAD'ımızın, UMKE’mizin, gönüllerimizin, jandarmamızın, askerimizin emniyet güçlerimizin, tüm kardeşlerimizin mücadelesi çerçevesinde de 13 bin 325 vatandaşımızı da afetten yaralı olarak kurtardık. Tedavileri biten vatandaşlarımız var, devam eden vatandaşlarımız var. Onların da tedavilerini anbean takibini gerçekleştiriyoruz. Ben bir kez daha hayatını kaybeden tüm vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, yakınlarına başsağlığı, yaralı kardeşlerimize, vatandaşlarımıza da acil şifalar diliyorum" dedi.

Haberin Devamı

Türkiye'nin 81 ilinden vatandaşların her türlü ihtiyacı gönderdiğini kaydeden Bakan Kurum, "Bu kapsamda da afet bölgeleriyle ilgili vatandaşlarımızın, afetzede kardeşlerimizin gerek devletimizin imkanları, gerek vatandaşlarımızın afet bölgelerine olan desteğiyle birlikte yürütüyoruz. Sahra çadırlarımız, hastanelerimiz, 7 gün 24 saat hizmet veriyor. Vatandaşlarımızın bundan sonraki süreçte geçici barınma ihtiyaçlarını giderecek çalışmalar yürütüyoruz ve 18 bin 868 çadırımız şu an itibariyle Gaziantep'te kurulmuştur. Talep ve ihtiyaç doğrultusunda çadır kurulumunu 35 bin sayısına kadar çıkarıyor olacağız. Yine ilk etapta bin 408 konteynerimizi kurduk. Vatandaşlarımızın burada geçici barınma ihtiyaçlarını karşılayacak çalışmaları da ihtiyaç ve talep doğrultusunda yürütüyoruz. Şu an Gaziantep genelinde 130 bin vatandaşımızı gerek sosyal tesislerimizde, gerek Büyükşehir Belediyemizin, gerek ilçe belediyelerimizin sosyal tesislerinde misafir ediyoruz ve orada da beslenme ve barınma ihtiyaçlarını gidermeye gayret ediyoruz" dedi.

Kurum, şu an itibariyle Gaziantep genelinde merkez Şahinbey ve Şehitkamil'de, Nurdağı ve İslahiye'de su ve elektrik hizmetlerini vermeye başladıklarını kaydetti.

Haberin Devamı

'HASAR TESPİTİNİ YÜRÜTÜYORUZ'

Hasar tespit çalışmalarını Türkiye genelinde de yoğun bir şekilde yürüttüklerinin altını çizen Kurum, "6 bin personelle şu an itibariyle hasar tespit çalışmalarımızı 10 ilde yürütmekteyiz ve şu ana kadar 10 ilde 171 bin 882 bina incelendi. Bu binalarda toplamda 1 milyon bağımsız bölümün hasar tespitini yapmış olduk. Bu incelemeler çerçevesinde şu an itibariyle 24 bin 921 binada 120 bin 940 bağımsız bölümün acil yıkılacak ve ağır hasarlı olduğunun yine tespitini yaptık. Bu binalarımıza hasar tespiti yapılmayan binalarımıza vatandaşımızın kesinlikle girmemesini, oturmamasını, eşya dahi almaması noktasında uyarılarımızı bir kez daha yapmak isterim" diye konuştu.

Haberin Devamı

'BİNALARINA İLİŞKİN TESPİTİ E-DEVLET'TEN ÖĞRENEBİLİRLER'

10 ilde yürütülen çalışmalarla 122 bin 279 yapıda bulunan 729 bin 435 bağımsız bölümünde az hasarlı ve hasarsız olduğunun tespitini yaptıklarını vurgulayan Bakan Kurum şunları söyledi:

"Hasarsız ve az hasarlı yapılardaki oturan vatandaşlarımız e-Devlet sisteminden ve 'hasartespit.csb.gov.tr' adresinden binalarına ilişkin tespitlerini net bir şekilde öğrenebilirler. Az hasarlı ve hasarsız olan vatandaşlarımız evlerine girebilir. Bu süreçte barınma ve beslenme ihtiyaçları onların talepleri doğrultusunda ne zamana kadar isterlerse dışarıda sağlanacaktır. Ancak tespiti yapılan binalarda vatandaşlarımızın oturmasında az hasarlı ve hasarsız binalarda oturmasında da bir sakınca olmadığında burada ifade etmek isterim. Şu ana kadar Gaziantep'imizde 7 bin 965 binada 19 bin 320 evin tespiti yapıldı ve bu çerçevede 19 bin 320 ev ağır hasarlı ve yıkık olduğu tespitini yapmış olduk. Hasar tespit çalışmaların vatandaşlarımız bilgilendiriliyor ve e-Devlet üzerinden de hasar durumuna göre yapması gerekenleri de ayrıntılı bir şekilde veriyoruz. Ayrıca vatandaşlarımızın bilgilendirilmesi amacıyla gerek Gaziantep merkezde gerekse ilçelerimiz Nurdağı, İslahiye'de iletişim ofislerinden de vatandaşlarımız hasar tespitlerini öğrenebilirler."