Çevre Sağlığı taban puanları, başarı sıralamaları ve kontenjanları 2021

YKS sonuçlarının açıklanmasının ardından tercih yapacak üniversite adayları da bölüm puanlarını araştırmaya başladı. Bunlardan biri de Çevre Sağlığı bölümü... Üniversitelerin bu bölümünde eğitim görmek isteyen adaylar, sınav sonuçlarına göre tercih işlemini gerçekleştirecek. Peki Çevre Sağlığı taban puanları nedir? İşte detaylar...





Üniversite Adı Bölüm Puan Türü Kont. Taban Puanı Başarı Sırası ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) Çevre Sağlığı (Burslu) (Burslu) TYT 7 330,20528 312.266 ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) Çevre Sağlığı (İÖ) (Burslu) (Burslu) TYT 5 317,09616 374.282 AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Çevre Sağlığı TYT 60 309,32127 417.394 BİTLİS EREN ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Çevre Sağlığı TYT 30 303,04579 455.734 BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Çevre Sağlığı TYT 30 301,33948 466.852 SİNOP ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Çevre Sağlığı TYT 40 294,82361 511.240 IĞDIR ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Çevre Sağlığı TYT 40 291,92375 532.039 ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Çevre Sağlığı TYT 45 284,78149 587.334 HAKKARİ ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Çevre Sağlığı TYT 40 283,73296 595.901 HİTİT ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Çevre Sağlığı TYT 40 283,34253 599.107 ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) Çevre Sağlığı (%50 İndirimli) (%50 İndirimli) TYT 38 231,16189 1.153.436 ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) Çevre Sağlığı (İÖ) (%50 İndirimli) (%50 İndirimli) TYT 25 226,48769 1.214.012 AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Çevre Sağlığı (KKTC Uyruklu) TYT 2

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