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Haber Giriş: 04.08.2021 - 11:00 | Son Güncelleme:

Çevre Sağlığı taban puanları, başarı sıralamaları ve kontenjanları 2021

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Çevre Sağlığı taban puanları, başarı sıralamaları ve kontenjanları 2021

ÖSYM, Yükseköğretim Kurumları Sınavı sonuçlarını açıkladı. Sonuçların duyurulmasıyla birlikte tercih edilecek bölümlerin taban puanları da araştırılıyor. Peki Çevre Sağlığı taban puanları kaç? İşte Çevre Sağlığı taban puanları, başarı sıralamaları ve kontenjanları 2021...

YKS sonuçlarının açıklanmasının ardından tercih yapacak üniversite adayları da bölüm puanlarını araştırmaya başladı. Bunlardan biri de Çevre Sağlığı bölümü... Üniversitelerin bu bölümünde eğitim görmek isteyen adaylar, sınav sonuçlarına göre tercih işlemini gerçekleştirecek. Peki Çevre Sağlığı taban puanları nedir? İşte detaylar...

Üniversite AdıBölümPuan TürüKont.Taban PuanıBaşarı Sırası
ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)Çevre Sağlığı (Burslu) (Burslu)TYT7330,20528312.266
ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)Çevre Sağlığı (İÖ) (Burslu) (Burslu)TYT5317,09616374.282
AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ (Devlet)Çevre SağlığıTYT60309,32127417.394
BİTLİS EREN ÜNİVERSİTESİ (Devlet)Çevre SağlığıTYT30303,04579455.734
BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ (Devlet)Çevre SağlığıTYT30301,33948466.852
SİNOP ÜNİVERSİTESİ (Devlet)Çevre SağlığıTYT40294,82361511.240
IĞDIR ÜNİVERSİTESİ (Devlet)Çevre SağlığıTYT40291,92375532.039
ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ (Devlet)Çevre SağlığıTYT45284,78149587.334
HAKKARİ ÜNİVERSİTESİ (Devlet)Çevre SağlığıTYT40283,73296595.901
HİTİT ÜNİVERSİTESİ (Devlet)Çevre SağlığıTYT40283,34253599.107
ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)Çevre Sağlığı (%50 İndirimli) (%50 İndirimli)TYT38231,161891.153.436
ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)Çevre Sağlığı (İÖ) (%50 İndirimli) (%50 İndirimli)TYT25226,487691.214.012
AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ (Devlet)Çevre Sağlığı (KKTC Uyruklu)TYT2  

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