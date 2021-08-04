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Çevre Sağlığı taban puanları, başarı sıralamaları ve kontenjanları 2021
ÖSYM, Yükseköğretim Kurumları Sınavı sonuçlarını açıkladı. Sonuçların duyurulmasıyla birlikte tercih edilecek bölümlerin taban puanları da araştırılıyor. Peki Çevre Sağlığı taban puanları kaç? İşte Çevre Sağlığı taban puanları, başarı sıralamaları ve kontenjanları 2021...
YKS sonuçlarının açıklanmasının ardından tercih yapacak üniversite adayları da bölüm puanlarını araştırmaya başladı. Bunlardan biri de Çevre Sağlığı bölümü... Üniversitelerin bu bölümünde eğitim görmek isteyen adaylar, sınav sonuçlarına göre tercih işlemini gerçekleştirecek. Peki Çevre Sağlığı taban puanları nedir? İşte detaylar...
|Üniversite Adı
|Bölüm
|Puan Türü
|Kont.
|Taban Puanı
|Başarı Sırası
|ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)
|Çevre Sağlığı (Burslu) (Burslu)
|TYT
|7
|330,20528
|312.266
|ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)
|Çevre Sağlığı (İÖ) (Burslu) (Burslu)
|TYT
|5
|317,09616
|374.282
|AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
|Çevre Sağlığı
|TYT
|60
|309,32127
|417.394
|BİTLİS EREN ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
|Çevre Sağlığı
|TYT
|30
|303,04579
|455.734
|BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
|Çevre Sağlığı
|TYT
|30
|301,33948
|466.852
|SİNOP ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
|Çevre Sağlığı
|TYT
|40
|294,82361
|511.240
|IĞDIR ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
|Çevre Sağlığı
|TYT
|40
|291,92375
|532.039
|ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
|Çevre Sağlığı
|TYT
|45
|284,78149
|587.334
|HAKKARİ ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
|Çevre Sağlığı
|TYT
|40
|283,73296
|595.901
|HİTİT ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
|Çevre Sağlığı
|TYT
|40
|283,34253
|599.107
|ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)
|Çevre Sağlığı (%50 İndirimli) (%50 İndirimli)
|TYT
|38
|231,16189
|1.153.436
|ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)
|Çevre Sağlığı (İÖ) (%50 İndirimli) (%50 İndirimli)
|TYT
|25
|226,48769
|1.214.012
|AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
|Çevre Sağlığı (KKTC Uyruklu)
|TYT
|2