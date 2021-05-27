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Aysel ALP / ANKARA - Fotoğraf: Mesut Karaduman/AA
Haber Giriş: 27.05.2021 - 07:00 | Son Güncelleme:

Çevre profesörü Mustafa Öztürk’ten yetkililere çağrı: Marmara’yı kurtarın

Aysel Alp
Aysel Alp
ayalp@hurriyet.com.tr
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Aysel Alp
Aysel Alp
ayalp@hurriyet.com.tr
Çevre profesörü Mustafa Öztürk’ten yetkililere çağrı: Marmara’yı kurtarın

Çevre profesörü Mustafa Öztürk, “Marmara ‘ben ölüyorum, kirlendim, obez oldum’ diye haber veriyor deniz salyaları ve yosunlarla. Herkes hemen çözüm üretsin” dedi.

Çevre profesörü Mustafa Öztürk, Marmara Denizi’nde devam eden deniz salyasına ilişkin uyarılarını sürdürdü. Evsel, sanayi ve tarımsal atıksular nedeniyle aşırı azot ve fosfor kirliliğinden obez olan Marmara’nın ölmemesi, bir an önce zayıflaması için 2016 yılında çıkarılan yönetmeliğin uygulanması gerektiğini belirten Öztürk, “Hassas Su Kütleleri ile Bu Kütleleri Etkileyen Alanların Belirlenmesi ve Su Kalitesinin İyileştirilmesi Yönetmeliği üzerinden 5 yıl geçti ama takibini yapan yok. Deniz salyası haziran ayına sarkarsa aşırı kirliliğin sürdüğü anlamına gelir. Yakında sahillerimizde ikinci bir kirlilik, aşırı yoğun yosun oluşacak. Marmara ben ölüyorum, kirlendim, obez oldum, diye haber veriyor deniz salyaları ve yosunlarla. Kimse kimseyi suçlamasın, herkes hemen çözüm üretsin” dedi.

Çevre profesörü Mustafa Öztürk’ten yetkililere çağrı: Marmara’yı kurtarın

İLERİ KADEME ARITMA ŞART

Deniz salyası müsilaj üzerine ilgili bakanlıkların acilen yeniden hassas alan değerlendirme yapması gerektiğini yineleyen Öztürk, kirlilik yükü fazla bazı yerlere şöyle dikkat çekti:

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“Tekirdağ bölgesinin sahillerinin tamamı hassas alan ilan edilerek sanayi başta olmak üzere ileri kademe arıtmalar devreye girmeli. Burada deri, tekstil, kimya, metal sanayi, Bandırma’da gübre fabrikası kaynaklı kirlilik mevcut. Yalova-Kocaeli arası, belediye atıksuları ileri kademe arıtılmıyor, bu bölgede tersaneler, büyük sanayiler var. Uluslararası boyutta sanayiler var. Adama niye ileri kademe arıtmıyorsun, diyemezsin? Ne zaman dersin? Kuralı koyacaksın, hassas alan ilan edersin, yaptırımını uygulayacaksın. Dolayısıyla Marmara’da Çanakkale hariç (az hassas alan olabilir) tüm sahiller hassas alan ilan edilmeli. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı devreye girmeli, büyükşehirler belediyeleri, il belediyesi, sanayiciler atıksularını ileri kademe arıtma için uygulamaya geçmeli. Saldığınız azot ve fosfor atıklarla Marmara obez oldu, ölüyor. Artık ileri kademe arıtmaya geçin, Marmara’yı kurtarın.”

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Aysel Alp
Aysel Alp
ayalp@hurriyet.com.tr
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