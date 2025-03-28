Çevre için çözüm çağrısı: Yeterince var

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Erdoğan, ziyaretine ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada özetle, “Bu sene ‘Moda ve Tekstilde Sıfır Atığa Doğru’ temasıyla kutladığımız 30 Mart Uluslararası Sıfır Atık Günü kapsamında, Birleşmiş Milletler Genel Merkezi’nde ‘Yeterince Var!’ mesajıyla ziyarete açılan Sıfır Atık Enstalasyon Sergisi bir çözüm çağrısı. Doğayla uyumlu yaşama, sorgulamaya, teknolojinin sunduğu yeni çözümleri keşfetmeye ve birlikte daha sürdürülebilir bir gelecek inşa etmeye davet. Çünkü biliyoruz ki değişim gerçekleştirmek için yeterince insan, yeterince imkân var. Sergiyi, BM’in değerli temsilcileri ve BM Sıfır Atık Danışma Kurulu üyelerimizle deneyimleme fırsatı bulduk. Atık krizini, tekstilin bu döngüdeki yerini ve yeşil bir gelecek için atılabilecek adımları anlatan sergi bir ay süresince ziyarete açık olacak. Tüm doğa dostlarının bu farkındalık yolculuğunda yerini almasını temenni ediyorum” dedi.

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BU YIL TEMA ‘MODA VE TEKSTİL’

Emine Erdoğan himayesinde başlatılan Sıfır Atık Hareketi, ‘30 Mart Uluslararası Sıfır Atık Günü’ etkinlikleriyle 81 ilde ve yurtdışı temsilciliklerde kutlanacak. Bu yıl tema ‘Moda ve Tekstilde Sıfır Atığa Doğru’ olarak belirlendi. 27-29 Mart tarihleri arasında düzenlenecek programlarda, başta çocuklar ve gençler olmak üzere toplumun tüm kesimlerinin sıfır atık konusunda bilinçlendirilmesi hedefleniyor. Etkinlik kapsamında geri dönüştürülmüş giysilerin sergilendiği alanlar oluşturulacak, defileler düzenlenecek. ‘Dolabında kullanmadığın kıyafetleri getir, değerlendir’ kampanyası yapılacak.