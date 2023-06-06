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Çevre Haftası mesajı: Doğayı tüketme, yok etme, yaşat

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#CUMHURBAŞKANI Erdoğan#Emine Erdoğan#Çevre Haftası
Çevre Haftası mesajı: Doğayı tüketme, yok etme, yaşat
Oluşturulma Tarihi: Haziran 06, 2023 07:00

CUMHURBAŞKANI Tayyip Erdoğan’ın eşi Emine Erdoğan, çevre haftası nedeniyle bir mesaj yayımladı.

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Erdoğan, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda şunları aktardı: “Su, toprak, hava ve tüm canlıların insanlığa anlatmak istediği tek bir şey var: Doğayı tüketme, yok etme, yaşat! Her şeyden önce yaşamak için, yaşatmaya muhtacız. Şifa kaynağımız tabiatla dengeli, ölçülü ve ahenk içindeki bir ilişkiyi yeniden tesis etmeliyiz. Durduğumuz noktada, sıfır atık ve sıfır atık mavi hareketleriyle başlayan dönüşümü yaygınlaştırarak, gelecek nesillere yaşanabilir bir dünya bırakma imkânına halen sahibiz. Yeter ki, hiçbir ülkeyi, hiçbir insanı teğet geçmeyecek iklim değişikliğini tersine çevirebilecek son kuşak olmanın bilinciyle hareket edelim. Yürekten inanıyorum ki, tabiat sevgisiyle değişen her yaşam, çözümün hayati bir parçası olacak. Bu vesileyle, 5 Haziran Dünya Çevre Günü’nü ve bu sene ikincisini kutladığımız Çevre Haftası’nı tebrik ediyorum.” 

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ERDOĞAN DÜNYA ÇEVRE GÜNÜ’NÜ KUTLADI

- CUMURBAŞKANI Tayyip Erdoğan, Dünya Çevre Günü’nü tebrik etti. Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Erdoğan, “Dünya Çevre Günü’nü tebrik ediyor; doğal zenginliklerimizin korunması ve gelecek nesillere aktarılması hususunda tüm vatandaşlarımı duyarlı olmaya davet ediyorum. Türkiye olarak icra ettiğimiz pek çok çalışmayla daha yaşanabilir bir dünya için gayret göstermeye devam edeceğiz” dedi. 

 

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#CUMHURBAŞKANI Erdoğan#Emine Erdoğan#Çevre Haftası

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