Çevre felaketine ilk müdahale! Türkiye’den Akdeniz’e bariyer

ULAŞTIRMA ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Akdeniz’de Suriye kaynaklı fuel oil sızıntısına bağlı deniz kirliliğine karşı harekete geçtiklerini belirterek, “Akdeniz’i bariyerlerle kapatıyoruz” dedi. 1 milyon dekardan fazla bir alanda kirlilik gözlendiğini belirten Karaismailoğlu, petrolü temizlemek için 1.100 metre deniz bariyeri, 3 adet petrol toplama sıyırıcı, 2 bin adet emici ped, 700 metre emici sosis bariyer, 7 adet yüzer portatif depolama tankı ile donatılan Yapracık ve Altuğ 2 ile KKTC’ye ait Sördüren 10 römorkörleri kullanılmaya başlandı” dedi.

2 GEMİ, 3 EYLÜL’DE KKTC’DE OLACAK

Kirliliğin kıyıları tehdit etmesi üzerine KKTC’nin Türkiye’den yardım istediğini belirten Karaismailoğlu, yapılan çalışmaları şöyle anlattı: “Denizcilik Genel Müdürlüğü’nden iki yetkili ilk uçak ile KKTC’ye intikal etti. Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü tarafından işletilen Seyit Onbaşı Petrol Toplama Gemisi ile Nene Hatun Acil Müdahale Gemisi, KKTC’ye intikal etmek üzere İstanbul’dan yola çıktı ve 3 Eylül’de bölgede olmaları planlandı. Kıbrıs KEGM’ye ait Vatan römorkörü ile Bayrak destek gemisi de 31 Ağustos sabah saatlerinde 3 römorköre katıldı. Zafer Burnu’nun 7.5 deniz mili açığında tespit edilen küçük bir petrol kirliliğine bölgeye sevk edilen deniz araçları ve ekipmanları ile müdahaleye başlandı.

TÜRKİYE KIYILARINDA KİRLİLİK YOK

Şu anda Türkiye kıyılarına veya KKTC kıyılarına ulaşan bir kirliliğin söz konusu olmadığını belirten bakan Karaismailoğlu, “Hava unsurlarının sağladığı görüntüler ve uydu görüntüleri ile kirlilik takip edilmekte olup, dökülen petrolün KKTC ile Suriye arasındaki deniz alanında oldukça yayılmış olduğu anlaşılıyor. Uydu görüntülerinden elde edilen verilere göre, 30 Ağustos itibarı ile 1 milyon dekardan fazla bir alanda kirlilik gözlendi ancak görüntülerde kirliliğin yoğunluğu hakkında bir bilgi bulunmuyor” dedi.

KKTC’Yİ TEĞET GEÇTİ

Suriye’nin Baniyas limanındaki elektrik santralınden geçen hafta denize sızan 15 bin ton petrol, çok yaklaşmasına rağmen KKTC’nin turistik sahillerini teğet geçti. Önceki gün Türkiye’den bölgeye gelen gemiler, sahilden 12 kilometre açıkta yüzer bariyerler oluşturarak devasa kirliliğin önünü kesti. Rüzgâr ve akıntının da son anda tersine dönmesiyle sızıntının ilerleyişi önce durdu, ardından da parçalara ayrılarak dağılmaya başladı. Karpaz sahillerini teğet geçen kirliliğin bir kısmı İskenderun körfezine, büyük kısmı ise, Suriye yönüne döndü. Uzmanlar, denize boşalan akaryakıtın önemli bölümünün katılaşarak deniz tabanına katran olarak çöktüğünü, KKTC sahillerini teğet geçse de doğu Akdeniz’de çevre felaketine yol açtığına dikkat çekti. (Ömer BİLGE/LEFKOŞA)

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