Çevre dostu projelere ödül

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Çevre Dostu 1000 Okul Projesi’nin “Ağaç yaşken eğilir” sözünün vücut bulmuş hali olduğunu vurgulayan Emine Erdoğan, şunları söyledi: “Evlatlarımız, doğaya karşı ilgili ve duyarlı bireyler olarak yetişsin istiyoruz. Yüksek bir çevre bilincine sahip olmalarını arzu ediyoruz. Ancak bu kavramların yaşamdaki karşılıklarını göstermez ve uygulayabilecekleri imkânları oluşturmazsak, hedeflerimiz yalnızca güzel temenniler olarak kalır. Vakitlerinin çoğunu okulda geçiriyor. Okulların fiziksel yapısının, onların doğa dostu yaşam pratikleri kazanacakları bir ortama dönüşmesi çok önemli.”