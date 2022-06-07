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Çevre dostu projelere ödül

#Cumhurbaşkanı Erdoğan#Milli Eğitim Bakanlığı#Emine Erdoğan
Çevre dostu projelere ödül

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın eşi Emine Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı’nda düzenlenen ‘Çevre Dostu 1000 Okul Projesi Ödül Töreni’nde yaptığı konuşmada, Milli Eğitim Bakanlığı’nın ilham dolu bir projesinin daha hayata geçmesinden büyük mutluluk duyduğunu belirtti.

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Çevre Dostu 1000 Okul Projesi’nin “Ağaç yaşken eğilir” sözünün vücut bulmuş hali olduğunu vurgulayan Emine Erdoğan, şunları söyledi: “Evlatlarımız, doğaya karşı ilgili ve duyarlı bireyler olarak yetişsin istiyoruz. Yüksek bir çevre bilincine sahip olmalarını arzu ediyoruz. Ancak bu kavramların yaşamdaki karşılıklarını göstermez ve uygulayabilecekleri imkânları oluşturmazsak, hedeflerimiz yalnızca güzel temenniler olarak kalır. Vakitlerinin çoğunu okulda geçiriyor. Okulların fiziksel yapısının, onların doğa dostu yaşam pratikleri kazanacakları bir ortama dönüşmesi çok önemli.”

Çevre dostu projelere ödül

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#Cumhurbaşkanı Erdoğan#Milli Eğitim Bakanlığı#Emine Erdoğan

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