ÇEVKO’dan Hürriyet’e ödül
Çevre Koruma ve Ambalaj Atıkları Değerlendirme Vakfı (ÇEVKO) tarafından toplumu çevre ve geri dönüşüm konusunda bilinçlendirmeye, bilgilendirmeye yönelik haberlere öncelik veren basın-yayın kuruluşlarına verilen Yeşil Nokta Basın Ödülleri’nin bu yıl gazete kategorisinde sahibi Hürriyet oldu.
Ödül töreni pandemi nedeniyle dijital ortamda yapıldı. Hürriyet Gazetesi adına ödülü Muhabir Aysel Alp, Milliyet.com.tr adına Yayın Koordinatörü Bilge Şenel, Demirören Haber Ajansı adına Görüntülü Haberler Müdürü Nazif Özcan, NTV adına İçerik Koordinasyon Müdürü Cengizhan Kocahan, NumberOne Medya Grubu adına Number One FM Yayın Koordinatörü Mert Hakan, Para Dergisi adına Haber Müdürü İdriz Çokal aldı. ÇEVKO Vakfı işbirliği ile Türkiye’nin ilk atıksız müzik festivali Festogether’ı düzenleyen, çevre faaliyetlerine katkı veren oyuncu Mert Fırat da Yeşil Nokta Özel Ödülü’nün sahibi oldu.
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