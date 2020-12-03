MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerGündem HaberleriÇEVKO’dan Hürriyet’e ödül
GeriGündem ÇEVKO’dan Hürriyet’e ödül
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Hürriyet
Sıradaki Haber

Gündem
ANKARA
Haber Giriş: 03.12.2020 - 07:00 | Son Güncelleme:

ÇEVKO’dan Hürriyet’e ödül

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
ÇEVKO’dan Hürriyet’e ödül
Abone Olgoogle-news

Çevre Koruma ve Ambalaj Atıkları Değerlendirme Vakfı (ÇEVKO) tarafından toplumu çevre ve geri dönüşüm konusunda bilinçlendirmeye, bilgilendirmeye yönelik haberlere öncelik veren basın-yayın kuruluşlarına verilen Yeşil Nokta Basın Ödülleri’nin bu yıl gazete kategorisinde sahibi Hürriyet oldu.

Ödül töreni pandemi nedeniyle dijital ortamda yapıldı. Hürriyet Gazetesi adına ödülü Muhabir Aysel Alp, Milliyet.com.tr adına Yayın Koordinatörü Bilge Şenel, Demirören Haber Ajansı adına Görüntülü Haberler Müdürü Nazif Özcan, NTV adına İçerik Koordinasyon Müdürü Cengizhan Kocahan, NumberOne Medya Grubu adına Number One FM Yayın Koordinatörü Mert Hakan, Para Dergisi adına Haber Müdürü İdriz Çokal aldı. ÇEVKO Vakfı işbirliği ile Türkiye’nin ilk atıksız müzik festivali Festogether’ı düzenleyen, çevre faaliyetlerine katkı veren oyuncu Mert Fırat da Yeşil Nokta Özel Ödülü’nün sahibi oldu.

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle