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İdris TİFTİKÇİ/İSTANBUL,(DHA)
Haber Giriş: 09.09.2020 - 21:27 | Son Güncelleme:

Cevizlibağ metrobüslerde iş çıkışı yoğunluk

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İstanbul Cevizlibağ metrobüs duraklarında akşam saatlerinde iş çıkışı yoğunluk yaşandı. Vatandaşların duraklarda sosyal mesafe kuralına uymadığı görüldü.

Cevizlibağ metrobüs duraklarında akşam saatlerinde iş çıkışı yoğunluk yaşandı. Vatandaşların duraklarda sosyal mesafe kuralına uymadığı görüldü.

Cevizlibağ metrobüs duraklarında akşam saatlerinde yoğunluğu yaşandı. Metrobüs ve tramvay duraklarını birbirine bağlayan üst geçitte de kalabalık oluştu. Yoğunluk sebebiyle metrobüs duraklarında ve duraklara çıkan üst geçitte sosyal mesafe kuralına uyulmadı.

Cevizlibağ metrobüslerde iş çıkışı yoğunluk

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