MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerGündem HaberleriCeviz toplarken elektrik akımına kapılınca öldü
GeriGündem Ceviz toplarken elektrik akımına kapılınca öldü
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Hürriyet
Sıradaki Haber

Gündem
Ramazan SARICI/ÇANKIRI, (DHA)
Haber Giriş: 22.10.2020 - 12:28 | Son Güncelleme:

Ceviz toplarken elektrik akımına kapılınca öldü

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Ceviz toplarken elektrik akımına kapılınca öldü
Abone Olgoogle-news

ÇANKIRI'nın Şabanözü ilçesinde ceviz toplamak için çıktığı ağaçta elektrik akımına kapılan Ümit Topalahmetoğlu (40), yaşamını yitirdi.

Şabanözü ilçesinde yaşayan Ümit Topalahmetoğlu, ceviz toplamak için evinin bahçesindeki ağaca çıktı. Dallar arasındaki elektrik tellerine temas eden Topalahmetoğlu, akıma kapıldı. Dengesini kaybedip ağaçtan düşen Topalahmetoğlu, ihbar üzerine gelen ambulansla Şabanözü İlçe Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Topalahmetoğlu, burada yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle