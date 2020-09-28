Ceviz toplarken elektrik akımına kapıldı

Bağbaşı Mahallesi 1081’inci Sokak’ta bu sabah yaşanan olay iddiaya göre şöyle meydana geldi;



Abdürrahim Akıncı, ceviz toplamak için müstakil evinin bahçesindeki ağaca çıktı. Ceviz topladığı sırada eli, yüksek gerilim hattının tellerine dokundu. Akıma kapılan Akıncı, ağaçtan düştü.



Yakınlarının ihbarıyla gelen ambulansla Kırşehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldıran Akıncı, tedavi altına alındı. Abdürrahim Akıncı’nın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.