Ceviz ağacından düşen şahıs hayatını kaybetti

Edinilen bilgiye göre, İnebolu’ya bağlı Hörmetli köyü Kayaaltı Mahallesi'nde bulunan evinin bahçesindeki ağaca ceviz toplamak için çıkan 66 yaşındaki Ahmet Kartal, dengesini kaybederek düştü. Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine çağrılan 112 Acil Sağlık ekipleri, Kartal'ın öldüğünü belirledi. Olay Yeri İnceleme ve jandarma ekiplerinin incelemesinin ardından Ahmet Kartal’ın cenazesi, İnebolu Devlet Hastanesinin morguna kaldırıldı.