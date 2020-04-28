Çevirgel Duası Nedir Ve Fazileti Var Mıdır? Çevirgel Duası Gerçek Midir? (Diyanet Cevabı)

Çevirgel duası, halk arasında “döngel duası” olarak bilinir. Daha ziyade giden kişinin geri dönmesi, terk edilen kişiye âşık olması için okunur. Giden kişinin geri dönmesi dışında kaybolan eşyanın bulunması ve istenilen kişinin aşık edilerek, kişiye bağlanması olarak da okunuyor.

Çevirgel Duası Nedir?

Çevirgel duası, bir niyet, hacet duasıdır. Her türlü çabayı göstermesine rağmen, eşi, nişanlısı veya sevgilisi tarafından terk edilen kişilerin başvurduğu bir duadır. Bu duayı hem kadın hem de erkek okuyabilir. Bu dua en tesirli geri getirme dualarından biri olarak kabul edilir. Ayrılan nişanlı, sevgili, boşanan eş, kaybolan eşya veya evladı geri getirmek mümkündür.

Çevirgil duasının geçmişi 14. yüzyıla dayanır. Eski kaynaklara göre adı “Çevirgil duası” olarak geçiyor. Duanın içinde ayet ve esmalar ve Türkçe dualar bulunuyor. Türkçe kısımlar zamanla sadeleştirilmiştir.

Çevirgel duası, farklı kaynaklarda farklı şekilde bulunuyor. Geçmiş yıllardan günümüze kadar, hoca, medyum ve alim sıfatıyla Çevirgel duası adı altında birçok dua yazılmıştır. Duanızın kabul olabilmesi, salih amelle, tevekkülle ve iyi niyetle dua etmelisiniz. Çevirgel duasında ayetler, esmalar geçtiği için duanızın kabul olma ihtimali yüksektir.

Çevirgel duası 4 bölümden oluşuyor. Bunlar; Duha suresi, Ya Vedud, Ya Mucib, Ya Cami, Ya Latif Esmaları, Rum suresi 21. ayet, Fatiha suresi ve Türkçe okuyacağınız niyetinizi gösteren duadır.

Çevirgel Duası Fazileti Var mıdır?

Çevirgel duasının faziletleri olduğuna inanılır. Yüce Allah’ın (CC), Kur’an-ı Kerim’de “bana dua edin, size icabet edeyim” sözünden yola çıkarak dua edilmelidir. Duanın kabul olması ve faziletinden faydalanılması için abdest alması en az iki rekat nafile namazı kılınması efdaldir. Temiz bir niyetle ve içten dua yapıldığında dua faziletini gösterecektir.

- Duada ayetler okunup, Allah’ın isimleri zikredildiği için öncelikle kişinin imanı artacak ve büyük sevaplar kazanacaktır. Duayı her okuduğunda imanı tazelenecektir.

- Eşler arasındaki bağ daha güçlü olacaktır.

- Terk eden kişi bir süre sonra geri dönecektir.

- Sevmesi ve âşık olması istenen kişi için okunduğunda, o kişi üzerinde olumlu duygular oluşacak ve duayı okuyana muhabbet besleyecektir.

- Dua sürekli okunduğunda, okuyan kişinin kısmeti, işleri açılacaktır.

- Kaybolan eşya için okunduğunda, eşya bulunacaktır.

Çevirgel Duası Gerçek Midir? (Diyanet Cevabı)

Çevirgel duasıyla ilgili Din İşleri Yüksek Kurulu Başkanlığı bir fetva yayınlamıştır. Bu fetvada, ne Kur’an-ı Kerim’de ne de hadislerde Çevirgel Duasının yer almadığı belirtilmiştir. Çevirgel duası, Kur’an’da ve hadislerde yer almamasına rağmen böyle bir duanın olmadığı fetvası verilmemiştir. Sadece Kur’an’da ve hadislerde yer almadığına değinilmiştir.

İyi niyetle, ayet ve esmaların okunarak Allah’a dua edilmesi her zaman makbul görmüştür. Yüce Allah’a istiğfarda bulunarak, Peygamber Efendimize salâvat getirerek, içten ve yakarak iyi niyetle yapılan duaların kabul edileceği müjdesi verilmiştir.

Çevirgel duası adı altında kaynağı belli olmayan duaları etmek Allah’a şirk koşmak sayılmaktadır. Hem boşa zaman harcanmış hem de günaha girilmiş sayılıyor. Kur’an’da yer alan sure, ayet ve esmaları okumak, peygamber efendimize salat-ü selam getirerek dua etmenin önemine değinilmiştir.

Çevirgel duası adı altında kötü niyetle yazılan dualardan uzak durulması belirtilmiştir. Kişinin hayrına olmayan duaların ters tepeceği ve kötü sonuçlar doğuracağı bildirilmiştir. Dua ederken, tamamen Allah’a teslimiyet içinde olunmalı ve sadece Allah’tan istenmelidir.