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Çevik kuvvete hain saldırı... Biri sivil 9 yaralı

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#Diyarbakır#Çevik Kuvvet#Saldırı
Çevik kuvvete hain saldırı... Biri sivil 9 yaralı
Oluşturulma Tarihi: Aralık 17, 2022 07:00

Diyarbakır’ın Sur ilçesinde, çevik kuvvet servisine bombalı araçla saldırı düzenlendi. 8 polis memuru ile bir sivilin yaralandığı saldırıdan bir saat sonra, bombalı aracı bırakan saldırganın da aralarında olduğu 5 kişi yakalandı.

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Diyarbakır-Mardin Karayolu üzerinde, dün sabah 05.00 sıralarında çevik kuvvet servis midibüsünün geçişi sırasında,bombalı araçla saldırı düzenlendi. Merkez Sur ilçesi Çarıklı Mahallesi’nde kurulan canlı hayvan pazarının bulunduğu bölgede, yola daha önceden park edilen bomba düzenekli otomobil patlatıldı. Patlamanın şiddetiyle midibüs devrilirken, 8 polis memuru ve 1 sivil yaralandı. İhbarın ardından bölgeye güvenlik güçleri ile sağlık ekipleri sevk edildi. Polis, çevre güvenliğini sağlarken, yaralılar ambulanslarla hastanelere kaldırıldı. Hastaneye kaldırılan yaralılardan 7’si taburcu edilirken, 2 kişinin kontrol altında tutulduğu, sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi.

Çevik kuvvete hain saldırı... Biri sivil 9 yaralı

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SALDIRGAN YAKALANDI

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, olay yerine gelerek bilgi aldı. Bakan Soylu, olayın ardından bir saat içerisinde faillerin yakalandığını belirterek, “Diyarbakır Emniyet Müdürlüğümüz, hem bu arabayı bırakanı hem bombayı yerleştireni Lice istikametinde yakaladı. Hemen sorguladılar. Sorgulanan kişi aracı buraya getirdiğini ve bombayı bıraktığını kabul etti. 2004 yılında kardeşi terör örgütündeyken güvenlik güçlerince etkisiz hale getirilen birisi ve soruşturmanın çerçevesi içerisinde de 5 kişi şu anda gözaltında. Elbette terör örgütünün bu tip eylemlerini bekliyoruz. Birçoğunu da engelliyoruz zaten” dedi.

UZAKTAN KUMANDALI

Bombanın uzaktan kumandalı gözüktüğünü kaydeden Bakan Soylu, “Araç kiralık. Anlaşılıyor ki Lice’de bu eylemi planlamışlar ve sonra da aracı buraya getirmişler. Şu anda sorgu devam ediyor. Kriminal, bir incelemesini yapsın, biz izini de süreriz nereye kadar olursa” diye konuştu.

Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM), bombalı saldırı olayının ardından sosyal medyada provokatif içerikli paylaşımlarda bulunan 12 hesap yöneticisinin tespit edildiğini açıkladı. 

Çevik kuvvete hain saldırı... Biri sivil 9 yaralı

 

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PATLAMA ANI GÖRÜNTÜLENDİ

Yaşanan patlama anının güvenlik kamerası görüntüleri ve patlatılan araçtaki yangının cep telefonu görüntüleri ortaya çıktı. Servis midibüsü ve patlatılan aracın enkazı, olay yeri incelemesinin ardından çekiciyle kaldırılıp emniyete götürüldü.

Çevik kuvvete hain saldırı... Biri sivil 9 yaralı

ARAÇ KİRALIK

Bombalı saldırının gerçekleştirildiği aracın 13 Aralık’ta kiralandığı ortaya çıktı.

 

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#Diyarbakır#Çevik Kuvvet#Saldırı

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