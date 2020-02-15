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Gündem
Ali LEYLAK/ŞANLIURFA, (DHA)
Haber Giriş: 15.02.2020 - 12:23,Son Güncelleme:/

Çevik kuvvet salona girdi... CHP kongresinde arbede

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Çevik kuvvet salona girdi... CHP kongresinde arbede

Şanlıurfa’da CHP İl Başkanlığı kongresinde çıkan tartışma, yumruklu kavgaya dönüştü. Kavga büyümeden sonlandırılırken, kongrenin yapıldığı salonda çevik kuvvet polisi önlem aldı.

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  • Şanlıurfada CHP kongresinde arbede
  • Şanlıurfada CHP kongresinde arbede
  • Şanlıurfada CHP kongresinde arbede
  • Şanlıurfada CHP kongresinde arbede
Haberle ilgili daha fazla fotoğraf için galeriyi ziyaret edin.

Şanlıurfa CHP İl teşkilatının kongresi Mehmet Akif İnan Konferans Salonu'nda yapıldı. İki adayın yarıştığı kongreye katılan partililere, açılan stantta tavuk döner ikram edildi. CHP Şanlıurfa Milletvekili Aziz Aydınlık’ın da hazır bulunduğu kongrede mevcut CHP İl Başkanı Hayretttin Cidir ile Büyükşehir yasasıyla beldeden mahalleye dönüşen Kısas'ın eski Belediye Başkanı Ali Ersöz aday oldu.

Çok sayıda partilinin katıldığı kongrede, iki adayın tarafları arasında bilinmeyen nedenle çıkan tartışma, kısa sürede kavgaya dönüştü. Taraflar birbirlerine yumruklarla saldırdı. Araya giren bazı partililer, kavga eden tarafları ayırdı.

Kavga üzerine kongrenin yapıldığı salona takviye çevik kuvvet polisi sevk edildi. Polisin önlem aldığı salonda kongre devam ediyor.

Çevik kuvvet salona girdi... CHP kongresinde arbede


 

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