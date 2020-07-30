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Bülent TATOĞULLARI- Levent YENİGÜN/ANTALYA, (DHA)
Haber Giriş: 30.07.2020 - 12:47,Son Güncelleme:

Çevik kuvvet polisi Özgül Özdoğan'ın kahreden ölümü

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Çevik kuvvet polisi Özgül Özdoğan'ın kahreden ölümü
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ANTALYA'nın Kemer ilçesine tatile gelen çevik kuvvet polisi Özgül Özdoğan (30), denizde boğuldu.

Olay, dün Kemer'e bağlı Beldibi Mahallesi sahilinde meydana geldi.

Diyarbakır Emniyet Müdürlüğü Çevik Kuvvet Şubesi'nde görev yaptığı belirtilen polis memuru Özgül Özdoğan, eşi ve çocuğuyla birlikte tatil için geldiği ilçede dün saat 23.00 sıralarında denize girdi. Bir süre sonra suda hareketsiz halde bulunan Özdoğan, çevredekilerin yardımıyla kıyıya çıkarıldı.

İhbar üzerine gelen sağlık ekibinin yaptığı kontrolde, Özgül Özdoğan'ın yaşamını yitirdiği belirlendi.

Özdoğan'ın cenazesi otopsi için Antalya Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.

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