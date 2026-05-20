Cevdet Yılmaz'dan Tokat'taki sel felaketine ilişkin açıklama

Cevdet Yılmazdan Tokattaki sel felaketine ilişkin açıklama
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 20, 2026 20:16

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Tokat’ta meydana gelen sel felaketine ilişkin, “Aşırı yağışlardan etkilenen bölgelerde, AFAD koordinasyonunda ekiplerimizin müdahaleleri proaktif bir anlayışla sürdürülmektedir” dedi.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, sanal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, “Tokat’ta meydana gelen sel felaketinden etkilenen tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Aşırı yağışlardan etkilenen bölgelerde, AFAD koordinasyonunda ekiplerimizin müdahaleleri proaktif bir anlayışla sürdürülmektedir. Tüm ihbarlara hızlı şekilde müdahale edilmiş, kritik yerleşim alanlarında gerekli tahliyeler tamamlanmıştır. Herhangi bir can kaybı veya yaralanmanın yaşanmamış olması en büyük tesellimizdir. Süreci anbean takip ediyor, vatandaşlarımızın güvenliği için tüm imkanlarımızı seferber etmeye devam ediyoruz” ifadelerine yer verdi. 

