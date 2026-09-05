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Cevdet Yılmaz'dan OVP açıklaması: Yeni stratejik öncelikleri de programımıza entegre edeceğiz

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#Orta Vadeli Program#Ekonomi#Cevdet Yılmaz
Cevdet Yılmazdan OVP açıklaması: Yeni stratejik öncelikleri de programımıza entegre edeceğiz
Oluşturulma Tarihi: Eylül 05, 2026 19:03

CUMHURBAŞKANI Yardımcısı Cevdet Yılmaz, yarın açıklanacak Orta Vadeli Program'a (OVP) ilişkin, "Dünya ve bölgemizde risklerin ve belirsizliklerin yükseldiği bir dönemde; istikrar içinde öngörülebilir politikalar izlerken, yeni stratejik öncelikleri de güncellenmiş programımıza entegre edeceğiz" dedi.

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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, sanal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Yarın saat 11.00’de Cumhurbaşkanılığı Külliyesi’nde ekonomimizin üç yıllık yol haritası niteliğinde olan Orta Vadeli Program'ı detaylı şekilde kamuoyu ile paylaşacağız. Dünya ve bölgemizde risklerin ve belirsizliklerin yükseldiği bir dönemde; istikrar içinde öngörülebilir politikalar izlerken, yeni stratejik öncelikleri de güncellenmiş programımıza entegre edeceğiz. Ülkemizin kurumsal birikimini ve ortak aklını yansıttığımız Programın şimdiden hayırlı olmasını diliyor, emeği geçenlere teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.

 

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#Orta Vadeli Program#Ekonomi#Cevdet Yılmaz

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