Cevdet Yılmaz ve Ömer Çelik'ten CHP'ye tepki: Provokatif yaklaşım

Oluşturulma Tarihi: Şubat 11, 2026 18:23

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz ve AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, İçişleri ve Adalet Bakanları'nın bugün TBMM'deki yemin törenleri sırasında yaşanan olaylara ilişkin açıklamalarda bulundu. Yılmaz, açıklamasında “Gazi Meclisimizde İçişleri ve Adalet Bakanlarımızın yemin töreni sırasında CHP Grubu tarafından ortaya konan provokatif yaklaşımı kınıyorum." ifadelerini kullandı. Ömer Çelik ise, "CHP’nin siyasi muhalefet ile demokrasi karşıtlığını birbirinden ayırması gerekir. CHP zihniyeti, siyasi muhalefet konusunda yetersizlikle maluldür. Demokrasi karşıtlığı ise bir CHP tabelası haline gelmiştir." sözleriyle CHP Grubu'na tepki gösterdi.

CEVDET YILMAZ:  BU TİP YAKLAŞIMLAR DEMOKRATİK ATMOSFERE ZARAR VERMEKTE

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, sanal medya üzerinden yaptığı açıklamada, “Gazi Meclisimizde İçişleri ve Adalet Bakanlarımızın yemin töreni sırasında CHP Grubu tarafından ortaya konan provokatif yaklaşımı kınıyorum. Ana muhalefetin bu tavrı demokratik ve hukuki bir tutum olmadığı gibi, siyaset kurumunun ciddiyetiyle de bağdaşmamaktadır. Hangi partiye oy vermiş olursa olsun aziz milletimiz, Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde bu tür görüntüleri hak etmiyor. Bu tip yaklaşımlar demokratik atmosfere zarar vermekte, Meclisimizin mahabetine ve İçtüzüğe açıkça aykırılık teşkil etmektedir. Meclis çatısı altında siyaset yapan tüm aktörleri, aziz milletimizi temsil ettiklerinin bilinciyle saygın ve sorumlu bir üslupla hareket etmeye davet ediyorum” ifadelerini kullandı. 

ÖMER ÇELİK: DEMOKRASİ KARŞITLIĞI İSE BİR CHP TABELASI HALİNE GELMİŞTİR

CHP grubunun Adalet ve İçişleri bakanlarımızın Yüce Meclis’te yemin etmesini engellemeye çalışması, demokrasimize saldırıdır. Hükümetimizin üyelerine ve Yüce Meclis’e dönük bu saygısızlığı kınıyoruz. Demokratik ilkeleri ve Meclis’in mehabetini korumak siyaset kurumunun tüm unsurlarının görevidir. Bugün CHP grubu tam tersi yönde hareket etmiştir. CHP’nin siyasi muhalefet ile demokrasi karşıtlığını birbirinden ayırması gerekir. CHP zihniyeti, siyasi muhalefet konusunda yetersizlikle maluldür. Demokrasi karşıtlığı ise bir CHP tabelası haline gelmiştir.

