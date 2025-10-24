×
Cevdet Yılmaz, Ukrayna konulu Liderler Zirvesi'ne katıldı

Güncelleme Tarihi:

Cevdet Yılmaz, Ukrayna konulu Liderler Zirvesine katıldı
Oluşturulma Tarihi: Ekim 24, 2025 18:59

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Ukrayna konusundaki 'Gönüllüler Koalisyonu'nun Liderler Zirvesi'ne Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı temsilen katıldı.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ı temsilen, Ukrayna konusundaki 'Gönüllüler Koalisyonu'nun Liderler Zirvesi'ne katıldım. Çevrim içi gerçekleştirilen toplantıda; ABD ve Rusya Devlet Başkanlarının Alaska'da yaptığı görüşmenin ardından yaşanan gelişmeler, Ukrayna Devlet Başkanı Sayın Zelenski'nin temasları ve Koalisyonun siyasi-hukuki altyapısına ilişkin hazırlıklar kapsamlı biçimde ele alındı. Türkiye olarak, adil ve kalıcı barış için diplomatik çabaları desteklemeye devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

 

