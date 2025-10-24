Cevdet Yılmaz, Ukrayna konulu Liderler Zirvesi'ne katıldı

Haberin Devamı

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ı temsilen, Ukrayna konusundaki 'Gönüllüler Koalisyonu'nun Liderler Zirvesi'ne katıldım. Çevrim içi gerçekleştirilen toplantıda; ABD ve Rusya Devlet Başkanlarının Alaska'da yaptığı görüşmenin ardından yaşanan gelişmeler, Ukrayna Devlet Başkanı Sayın Zelenski'nin temasları ve Koalisyonun siyasi-hukuki altyapısına ilişkin hazırlıklar kapsamlı biçimde ele alındı. Türkiye olarak, adil ve kalıcı barış için diplomatik çabaları desteklemeye devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.