Cevdet Yılmaz: Türkiye, Kıbrıs Türkü’nün haklı davasını savunmayı sürdürecektir

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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, KKTC Başbakanı Ünal Üstel ve hükümet ortaklarıyla Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde görüşme gerçekleştirdi. Yılmaz ile Üstel, görüşmenin ardından basın toplantısı düzenledi. Burada konuşan Yılmaz, KKTC ile ikili ilişkilerin kapsamlı biçimde ele alındığını, iş birliğini kuvvetlendirme yolunda atılacak adımları ve hayata geçirilecek muhtelif projeleri istişare ettiklerini kaydetti.

'KKTC'NİN KALKINMASI İÇİN ÇALIŞMAYA DEVAM EDECEĞİZ'

Yılmaz, Anavatan ve Garantör Türkiye olarak, 2026 Yılı İktisadi ve Mali İşbirliği Anlaşması uhdesindeki projeler başta olmak üzere, KKTC’de yürütülen tüm projelere destek vermeyi sürdürdüklerini kaydederek, "Bu projeler; Kıbrıs Türk halkının refahının artırılmasına, gençlerin geleceğe daha güvenle bakmasına, milli davamız Kıbrıs meselesinin en önemli tezahürü olan KKTC’nin daha güzel günlere erişmesine hizmet etmektedir. Bu çerçevede, Sayın Başbakan ile 10 Temmuz 2026 tarihinde imzaladığımız 'KKTC'ye Doğalgaz Tedarikine Dair Mutabakat Zaptı' başta olmak üzere, enerjiden bağlantısallığa; dijitalleşmeden eğitime, ulaşımdan sağlığa, her alanda ülkelerimiz arasındaki güçlü iş birliğini daha da ileri taşıyacak projelere devam edeceğimize kimsenin şüphesi olmasın. Zira birlik ve beraberliğimiz, KKTC’nin en büyük teminatıdır. Fikir ve gönül birliği içinde hareket ettiğimiz sürece, üstesinden gelemeyeceğimiz zorluk, aşamayacağımız engel yoktur. Kıbrıs Türkü kardeşlerimiz haksız izolasyonlarla yıldırılmaya çalışılsa da bizler KKTC’nin kalkınması için elbirliğiyle çalışmaya devam edeceğiz" dedi.

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'FİBER PROJESİ, KKTC'NİN EKONOMİK GÜCÜNÜ ARTIRACAK'

Yılmaz, görüşmede, KKTC’nin dijital geleceği açısından stratejik önem taşıyan fiber projesini de ele aldıklarını, süreç içerisinde Uygulama Protokolü’nün bazı hükümlerine ilişkin kamuoyunda birtakım tereddütlerin dile getirildiğini belirterek, "KKTC kurumlarının hassasiyetlerine her zaman kulak veren bir anlayışla, bu tereddütleri giderecek gerekli düzenlemeler üzerinde titizlikle çalıştık. Sayın Başbakan ile bugünkü görüşmemizde, söz konusu hususları açıklığa kavuşturan ve uygulama çerçevesini güçlendiren Ek Protokol’ü imza altına aldık. Fiber projesi, KKTC’nin dijital egemenliğini tahkim edecek, ekonomik gücünü artıracak ve dünyayla bağlantılarını kuvvetlendirecek stratejik bir kalkınma hamlesidir. Bu kritik yatırım ile vatandaşlar ve işletmeler için hizmet kalitesi artacak, maliyetler düşecektir. Kuracağımız güçlü dijital omurga sayesinde Kıbrıs Türkü gençleri bilgiye ve teknolojiye daha hızlı ulaşacak, girişimciler küresel pazarlara daha güçlü biçimde açılacak, kamu hizmetleri vatandaşlara daha etkin ve güvenli şekilde sunulacaktır. Kıbrıs Türkü’nü dünyadan tecrit etmeyi amaçlayan haksız izolasyonlara karşı, KKTC’nin dünyayla bağlarını en ileri teknolojilerin sunduğu imkanlarla güçlendiriyoruz. Dijital dünyada hala bir toplumu izole edebileceklerini zannedenlere de güzel bir cevap vermiş oluyoruz. Kardeşliğimizi geleceğin altyapısını birlikte kurarak, ortak irademizi kalıcı eserlerle perçinliyoruz. Türkiye Yüzyılı’nı KKTC’nin de yüzyılı kılma hedefimiz doğrultusunda hayata geçirdiğimiz Fiber projesinin, Kıbrıs Türkü’nün müreffeh geleceğine önemli katkılar sunacağına yürekten inanıyorum. Bugün imzaladığımız Ek Protokol’ün ülkelerimiz ve Kıbrıs Türkü kardeşlerimiz için hayırlara vesile olmasını diliyorum" diye konuştu.

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Yılmaz, sözlerine şöyle devam etti:

"Anavatan ve Garantör Türkiye, milli davamız Kıbrıs meselesinde üstlendiği tarihi sorumluluk doğrultusunda Kıbrıs Türk halkının daima yanında olacaktır. Kıbrıs Türkü’nün haklı davasını her platformda savunmayı, refah ve huzurunun ebediyen korunması için tüm imkanlarını seferber etmeyi sürdürecektir. Kıbrıs Türk halkı kendi öz yurtlarında, şanlı bayraklarımızın ay yıldızlı gölgesi altında huzur ve güven içinde yaşayacaktır. Türkiye ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti arasındaki sarsılmaz bağ, ortak geleceğimizin en güçlü dayanağıdır. Bu birlik ve dayanışma ruhuyla KKTC’nin kalkınması, güçlenmesi ve uluslararası alanda hak ettiği konuma ulaşması için omuz omuza çalışmayı sürdüreceğiz."

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KKTC BAŞBAKANI ÜSTEL: BU PROJE, STRATEJİK BİR YATIRIMDIR

KKTC Başbakanı Üstel ise KKTC’nin Türkiye ile olan ilişkilerin tarihten gelen kardeşlik, ortak mücadele ve güçlü bir geleceğe duyulan inancın üzerine kurulduğunu ve Kıbrıs Türk halkının en zor günlerinde Türkiye’yi hep yanında bulduğunu kaydetti. KKTC ile Türkiye ilişkilerinde yeni ve çok önemli bir dönemin başladığını ve bu dönemin ana konularının enerji ve dijital altyapı yatırımları olduğunu aktaran Üstel, “Bugün ek protokolünü imzaladığımız fiber optik altyapı yatırımı, bizim için yalnızca hızlı internet projesi değildir. Bu proje, ülkemizin dijital dönüşümünün temel altyapısını oluşturacak stratejik bir yatırımdır. Kamudan eğitime, sağlıktan turizme, ticaretten finans sektörüne kadar hayatın her alanını doğrudan etkileyecektir” dedi.

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ÜSTEL: ÖNEMLİ DÖNÜŞÜMÜ BAŞLATIYORUZ

Fiber optik altyapının aynı zamanda KKTC’nin kamu hizmetlerinin dijitalleşmesini hızlandıracağını bildiren Üstel, “Devletimizin veri üretme, toplama ve analiz etme kapasitesini güçlendirecektir. Doğru veriye dayalı, hızlı ve etkin karar alma imkanlarımızı artıracaktır. Dijital veri güvenliğimizi çok daha güçlü hale getirecektir. Bu proje ile nüfustan ekonomiye, çalışma hayatından sosyal güvenliğe, sağlıktan eğitime, güvenlikten asayişe kadar devletin ihtiyaç duyduğu verilerin güçlü bir dijital altyapı içerisinde toplanması ve güncellenmesi mümkün hale gelecektir. Böylece yalnızca daha hızlı internete kavuşmayacağız, daha güçlü bir e-Devlet altyapısına sahip olacağız. Daha sağlıklı istatistiki verilere ulaşacağız. Kurumlarımız arasındaki dijital entegrasyonu güçlendireceğiz. Kamu yönetiminde gerçek zamanlı verilere dayalı karar alma kapasitemizi artıracağız. Bu dönüşüm aynı zamanda Bilişim Adası vizyonumuzun da en temel adımlarından biri olacaktır. Bugün imzalanan ek protokolle bu önemli dönüşümü fiilen başlatıyoruz” ifadelerine yer verdi.

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Programın sonunda Türkiye ile KKTC arasında 11 Temmuz 2025 tarihinde başlatılan Fiber Projesi kapsamında ek protokol anlaşması imzalandı.