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Cevdet Yılmaz: Türkiye, istikrarı ve adaleti savunmaya devam edecektir

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#Cevdet Yılmaz#Filistin#İstikrar
Cevdet Yılmaz: Türkiye, istikrarı ve adaleti savunmaya devam edecektir
Oluşturulma Tarihi: Haziran 24, 2025 15:34

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, "Türkiye, etkin bir güç ve diplomasi merkezi olarak hem iç cephesini güçlendirmeye hem de Filistin davası başta olmak üzere, bölgesel ve küresel düzeyde istikrarı ve adaleti savunmaya devam edecektir" dedi.

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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "İsrail'in uluslararası hukuku hiçe sayarak İran'a yönelik gerçekleştirdiği saldırılarla birlikte bölgemizde tırmanan jeopolitik gerilim, bugün itibarıyla sağlanan ateşkesle birlikte azalmaya başlamıştır. Bu gelişme, insani ve çevresel riskleri azaltmanın yanı sıra, ekonomik etkileri bakımından da olumlu olacaktır. Ancak bölgemizin asıl ihtiyacı, herkes için adil ve kalıcı bir barışın tesis edilmesidir. Bunun yolu ise işgal ve yıkım politikalarıyla karşı karşıya kalan Filistin halkının, başta Gazze olmak üzere, huzurlu bir ortama ve insan onuruna yaraşır yaşam koşullarına kavuşmasından geçmektedir. Türkiye, etkin bir güç ve diplomasi merkezi olarak; Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın tecrübeli ve dirayetli yönetiminde, hem iç cephesini güçlendirmeye hem de Filistin davası başta olmak üzere, bölgesel ve küresel düzeyde istikrarı ve adaleti savunmaya devam edecektir" dedi.

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#Cevdet Yılmaz#Filistin#İstikrar

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