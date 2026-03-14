Cevdet Yılmaz: 'Terörsüz Türkiye' hedeflerimiz gerçekleştiğinde huzur çok daha güçlenecek

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, Midyat ilçesinde toplam yatırım bedeli 2 milyar 660 milyon TL olan yatırımların toplu açılış törenine katıldı. Midyat Kültür ve Kongre Merkezi'nde düzenlenen törene ayrıca Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Vali Tuncay Akkoyun, AK Parti Mardin milletvekilleri Muhammed Adak ile Faruk Kılıç, AK Parti İzmir Milletvekili Ceyda Bölünmez Çankırı, siyasi parti temsilcileri, sivil toplum kuruluşları yöneticileri, İl Müftüsü Enver Türkmen, Mardin-Diyarbakır Metropoliti Saliba Özmen ve çok sayıda davetli katıldı.

'EN BÜYÜK FAYDASINI BU BÖLGE GÖRECEK'

Burada konuşan Yılmaz, "Türkiye, bugün 'Terörsüz Türkiye' hedefimiz doğrultusunda kararlı bir yürüyüş içinde. 'Terörsüz Türkiye' sonra da 'Terörsüz Bölge'. Huzur ve güven içinde bir coğrafya, bir bölge istiyoruz. Bu hedeflerimiz gerçekleştiğinde huzur çok daha güçlenecek, üretimden turizme, ticaretten yatırıma kadar pek çok alanda yeni bir kalkınma döneminin kapıları açılmış olacaktır. Hep söylüyorum, bu bölgenin de bir insanı olarak. Terörün en büyük acısını, burada yaşayan insanlarımız gördüler. En büyük zararı Doğu'da, Güneydoğu'da yaşayan insanlar gördüler. İnşallah terörün kalıcı bir şekilde gündemimizden çıktığı günlerde, en büyük faydasını bu bölge görecek. Bu bölgede yaşayan insanımız görecek. Tüm Türkiye tabii ki bu terörün, terör belasının ortadan kalkmasının faydalarını hissedecek, görecek ama en fazla bu bölgede yaşayan insan bunu hissedecek" dedi.

'BELEDİYE BAŞKANININ ASLİ GÖREVİ, BEKLENTİLERE CEVAP VERMEK'

Belediyelere yönelik de konuşan Yılmaz, "Kim olursa olsun, hangi partiden olursa olsun bir belediye başkanının birinci asli görevi; vatandaşın temel beklentilerine cevap vermek, ihtiyaç duyduğu temel hizmetleri sunmak, bu çerçevede de asli görevlerini yerine getirmektir. Bunu yapmayıp laf, polemik belediyeciliği veya lüzumsuz yerlere kaynakları harcayan bir belediyecilik yaparsanız, vatandaşı memnun etmemiş olursunuz. Dolayısıyla bizim belediyelerden beklentimiz budur. Bunu da her fırsatta ifade ediyoruz. Midyat'ta hayata geçirilen projelerde bu anlayışı görüyoruz. Bugün Midyat'ta spor altyapısını güçlendiren önemli yatırımların açılışını gerçekleştiriyoruz. Midyat Belediyesi Spor Kompleksi, gençlerimizin sporla daha güçlü bağ kurması imkan sağlayacak önemli bir tesis olarak şehrimize kazandırılmıştır. Bunun yanı sıra gençlik merkezi, semt sahaları ve spor alanları da gençlerimizin kendilerini gerçekleştirecekleri, ifade edebilecekleri imkanlar sunmaktadır. Az önce videoda da gördük. Köylere kadar ne güzel sahalar yapılmış, tesisler yapılmış. Çocuklarımız bunlardan istifade ediyorlar" diye konuştu.

'NESİLLER ARASINDA DA BİR ADALETE İHTİYAÇ VAR'

Yenilenebilir enerji yatırımlarının önemine de dikkat çeken Yılmaz, "Enerjinin, yenilenebilir enerjinin, yerli enerjinin ne kadar önemli olduğunu son savaşta da gördük. Bir boğaz kapatıldı, bir anda tüm dünya enerjiyi konuşmaya başladı. Gıda, enerji gibi meseleler, pandemide de gördük, yeri gelir parasını verseniz bile bulamayabilirsiniz. Dolayısıyla bunları yerli ve milli üretmek, yenilenebilir enerji dediğimiz güneş, rüzgar, yerli kaynakları daha çok kullanmak, bunlar da gerçekten her bakımdan çok kıymetli. Hem bu tür riskleri düşürmek açısından hem de cari açığımızı düşürüp milletimizin refahını arttırmak açısından, bir taraftan da çevre açısından elbette. Sürdürülebilirlik dediğimiz bir şey var. Bindiğimiz dalı kesmememiz lazım. Cenabıallah vermiş dünyadaki bu nimetleri, 'İstifade edin,' demiş. Ama gelecek nesilleri de unutmayarak bunu yapmamız lazım. Her şeyi bugünkü nesil tüketirse, gelecek nesillere iyi bir miras bırakmayız. Nesiller arası adalet dediğimiz bir kavram var. Çevre dediğimiz mesela bu aslında. Bugünkü nesille gelecek nesiller arasında da bir adalete ihtiyaç var. Yenilenebilir yatırımları bu anlamda çok kıymetli" dedi.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan da yatırımlara ilişkin konuştu. Bakan Işıkhan, "Midyat Belediyemiz tarafından tamamlanan ve toplam yatırım bedeli 2,6 milyar lirayı aşan 23 dev projeyi bugün sizlerin hizmetine sunuyoruz. Midyat'ı modern bir geleceğe hazırlarken, tarihini ve ruhunu koruyan bu yatırımların her biri Midyatlı kardeşlerimin yaşam kalitesini, bir üst seviyeye taşıyacaktır. Bu çok değerli yatırımlar için başta Belediye Başkanımız Sayın Veysi Şahin'e ve emeği geçenlere, hemşehrilerim adına teşekkür ediyorum. Toplu açılış törenimizin yanı sıra, Midyatımıza kazandıracağımız ve daha önce temelini attığımız Sosyal Güvenlik Merkezi binamızın şimdiden Midyatlı hemşehrilerimize hayırlı olmasını diliyorum" dedi.

'181 FARKLI HİZMET İLE EN ÇOK TIKLANAN KURUM HALİNE GELDİK'

Bakan Işıkhan, "Sosyal Güvenlik Merkezimiz, yaklaşık 40 milyon lira yatırım bedeliyle 800 metrekare kapalı alana sahip, modern bir bina olacaktır. Bu merkezle birlikte Midyatlı hemşerilerimiz, sosyal güvenlik işlemlerini artık çok daha konforlu ve hızlı bir şekilde kendi ilçelerinde yapabileceklerdir. Bildiğiniz gibi SGK hizmetlerinin birçoğunu e-devlet ve online sistemlerimiz üzerinden sunuyoruz. E-devlet üzerinden sunduğumuz 181 farklı hizmet ile en çok tıklanan ve vatandaşlarımıza en hızlı ve en fazla hizmeti veren kurum haline geldik. Ancak yine de sosyal güvenlik hizmetlerine erişim imkanlarının fiziksel olarak, vatandaşlarımızca ulaşılabilir olmasını da kapsayıcılık bakımından önemsiyoruz" diye konuştu. Konuşmaların ardından açılış kurdelesi kesildi.

BİNGÖL'DE AÇILIŞ TÖRENİNE KATILDI

Mardin ziyaretinin ardından Bingöl'e gelen Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Yaşar Turhan Anadolu Lisesi'nin açılış törenine katıldı. Törene ayrıca Vali Cahit Çelik, İlim Yayma Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Necmettin Bilal Erdoğan, AK Parti Bingöl milletvekilleri Fevzi Berdibek ve Zeki Korkutata, Belediye Başkanı Erdal Arıkan ile davetliler katıldı.

'RAMAZAN AYININ EN TEMEL VASFI, KUR'AN-I KERİM AYI OLMASI'

Burada konuşan Yılmaz, "Ramazan ayındayız. Ramazan ayını çok çeşitli şekillerde tarif etmek, anlamlandırmak mümkün ama herhalde en temel vasfı, Kur'an-ı Kerim ayı olması. Yüce kitabımızın 'ikra' emriyle, 'oku' emriyle insanlığa indirildiği bir ay. En büyük özelliği de bu. Kur'an demek ilim demek aslında. 'Oku' emri ile başlayan Kur'an, bir ilim medeniyetinin temelini oluşturmuş durumda. Bizim medeniyetimizin merkezi kavramı nedir derseniz aslında 'ilim' kavramıdır. Dolayısıyla ramazan da bir ilim ayı olarak inşallah yaşanacak ve bütün coğrafyamızda tamamlanmış olacak. Sadece ramazanda değil; ama buradan elde ettiğimiz feyzi, bereketi yılın tamamına, ömrümüzün tamamına yaymak asıl olandır. Biz de bu anlayışla eğitime bakıyoruz" dedi.

Yılmaz, "Kalkınma dediğimiz süreç sadece ekonomiyi kastetmiyorum. Kalkınmadan sosyal yönüyle, bütün yönleriyle bir toplumun daha iyiye gitmesi meselesidir. Kalkınma meselesi her şeyden önce donanımlı, nitelikli insanlarla gerçekleşen bir şey. Kalkınmanın amacı da insana hizmet en büyük vasıtası da yine insandır. Dolayısıyla insana yatırım yapan nitelikli, donanımlı bir insan gücü oluşturan toplumlar en büyük saldırılara, yıkımlara maruz kalsalar bile kısa sürede yeniden toparlanma imkanına sahiptirler. Ve bunu nesillere, gelecek nesillere aktarma imkanına da sahiptirler ama böyle yapmayan toplumlar maalesef organize daha güçlü toplumlar karşısında varlık gösterme şanslarında kaybederler. Dolayısıyla eğitim aynı zamanda bir beka meselesidir. Bir toplumun ayakta kalma, var olma meselesidir, bunun da altını çizmek isterim" diye konuştu.

'HEM HAKLI HEM GÜÇLÜ OLACAĞIZ'

Cevdet Yılmaz, "Bugünkü dünyaya bakıyoruz, bölgemize, Gazze'den diğer meselelere kadar 'Ben güçlüyse her şeyi yapabilirim' zihniyeti var karşımızda. Dünyaya egemen olan bir güç siyasetiyle karşı karşıyayız. Haktan, adaletten, merhametten uzak bir güç siyaseti. Ben bunun çok sürdürülebilir olduğunu düşünmüyorum. Bir noktada insanlık buna farklı bir tepki gösterecek inşallah ama bir taraftan da şunu ifade etmemiz lazım. Sadece haklı olmanız yetmiyor maalesef güçlü olmanız da lazım. Türkiye Cumhuriyeti olarak biz şunu söylüyoruz; hem haklı olacağız hem güçlü olacağız. Sadece güçlü olmak da yetmiyor sadece haklı olmak da yetmiyor. Hem haklı hem güçlü olmanın en önemli unsuru da nitelikli insan gücü. Organize olabilen, hedefler koyup o hedefler etrafında birleşebilen, kaynakları verimli kullanan doğru kullanan bir toplum. Bunun da temelinde de insan var" dedi.

'EN BÜYÜK BAYI EĞİTİME AYIRDIK'

Yılmaz, "Son 23 yılda eğitime en büyük yatırımları yaptık. Bütçelerimiz de hemen her yıl eğitim, bir numaralı sırada oldu. En büyük payı eğitime ayırdık. Okul öncesinden üniversitesine, üniversite sonrası yüksek lisans eğitimine varıncaya kadar eğitimin hem kalitesini hem erişimi arttırdık. Bütün coğrafyaya bütün kesimlere bunu yaydık. Hem de niteliğini yükselttik. İnşallah önümüzdeki dönemlerde bunun sonuçlarını daha fazla göreceğiz. Eğitim kısa sürede sonuç alacağınız bir alan değil. Bugün yaptığınız bir güzel iyileşme, bir adım belki 20 yıl sonra 25 yıl sonra gerçek anlamda sonuç üretecek ama bu temelleri atmazsanız; hiçbir zaman o sonuçları da göremezsiniz. Dolayısıyla son 23 yılda Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde eğitimde yaptığımız hamle geleceğimiz açısından en büyük başarı diye ifade etmek istiyorum. İnşallah bundan sonra da kamu, özel kesim, sivil toplum hep birlikte eğitimin niteliğini daha fazla arttırıcı yönde gayret etmeye devam edeceğiz ve bu yetişen çocuklarımız gençlerimiz, bizim en büyük sermayemiz, en büyük gücümüz" diye konuştu. Ardından dualar eşliğinde okulun açılış kurdeleleri kesildi.