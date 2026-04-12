Cevdet Yılmaz: Terörsüz gündemde Türkiye kazanacak

Diyarbakır’ın Yenişehir ilçesindeki bir otelin toplantı salonunda düzenlenen Doğu ve Güneydoğu Anadolu’da Tarım Gıda ve Sanayi Odaklı Kalkınma Vizyonu Çalıştayı’na katılan Yılmaz, özetle şunları söyledi: “Bir bölgenin sadece kamu yatırımlarıyla gelişmesi, kalkınması mümkün değil. Şimdi devlet yatırımları huzur güven ortamında birtakım sıkıntılar olsa bile devam edebiliyor. Ama özel sektör çok daha hassas. Bir bölgede, bir ilde güvenlik ortamı iyi değilse, algılar olumsuzsa, bırakın o bölgeye başka bölgelerden sermayeyi cezbetmeyi, o bölgedeki sermaye başka bölgelere kaçıyor. Terörün gündemden düştüğü, huzur ve güven ortamının pekiştiği bir ortamda demokrasi ve kalkınma perspektifimiz de yeni bir boyut kazanacak, tüm Türkiye kazanacak, 81 ilimizin, 86 milyon nüfusumuzun yaşam standartları yükselecektir. Dolayısıyla artık düne göre söylenmiş sözleri bir tarafa bırakıp, içinde bulunduğumuz dönemi ve gelecek perspektifini dikkate alarak, hepimizin bu süreçlerde sorumluluklarını yerine getirmesi ve olumlu yönde buna katkı sunması, kamusuyla, özel sektörüyle, sivil toplumuyla, elbirliğiyle ülkemizi çok daha güçlü bir geleceğe doğru taşımamız gerektiğine yürekten inanıyorum.”