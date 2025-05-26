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Cevdet Yılmaz Şara’yla görüştü

Güncelleme Tarihi:

#Cevdet Yılmaz#Suriye#Ahmed Şara
Cevdet Yılmaz Şara’yla görüştü
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 26, 2025 07:00

CUMHURBAŞKANI Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Ankara’da, Suriye Devlet Başkanı Ahmed Şara ile bir araya geldi.

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Cevdet Yılmaz, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, “Suriye Cumhurbaşkanı Sayın Ahmed Şara ile Suriye Dışişleri Bakanı Sayın Esad El Şeybani, Suriye Savunma Bakanı Sayın Morhaf Abo Kasra ve Hazine ve Maliye Bakanımız Sayın Mehmet Şimşek’in de katılımıyla Ankara’da gerçekleştirdiğimiz çalışma toplantısında, iki ülke arasındaki ilişkileri çok boyutlu şekilde ele aldık. Görüşmemizde; yeni dönemde ekonomik iş birliğimizin derinleştirilmesi üzerinde kapsamlı istişarelerde bulunduk. Suriye’de mali ve ekonomik reformlar ile refah artışı için birlikte atılacak adımları değerlendirdik” dedi. Yılmaz, mesajında Suriye’de yaşanan tarihi dönüşüm ve siyasi devrimin kalkınma atılımları ile taçlanacağına yürekten inandıklarını belirtti. 

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#Cevdet Yılmaz#Suriye#Ahmed Şara

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