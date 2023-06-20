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Cevdet Yılmaz KKTC’de: Suyu getirdik elektrik de gelecek

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#KKTC#Cevdet Yılmaz#Ersin Tatar
Cevdet Yılmaz KKTC’de: Suyu getirdik elektrik de gelecek
Ömer BİLGE
Oluşturulma Tarihi: Haziran 20, 2023 07:00

İlk yurtdışı gezisini KKTC’ye gerçekleştiren Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Lefkoşa’da müjdesini verdiği Türkiye’den kablo ile elektik konusunda, “Deniz altından suyu nasıl getirdiysek, kablo ile elektriğini de getireceğiz. Türkiye Yüzyılı, KKTC’nin de yüzyılı olacak” dedi.

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Türkiye’nin KKTC’ye yaptığı altyapı yatırımlarını koordine etmek amacıyla Lefkoşa’ya gelen Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ile görüştü. Yılmaz, 1 saat süren görüşmenin ardından düzenlenen ortak basın toplantısında, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın yeniden Cumhurbaşkanı seçilmesinin ardından ilk yurtdışı ziyaretini KKTC’ye yaptığını vurguladı ve bu ziyaretin KKTC’ye verdiği önemin göstergesi olduğunu söyledi.

KKTC’NİN DE YÜZYILI

Erdoğan’ın Kıbrıs Türk halkına selamını ileten Yılmaz, “Geçmişteki birikimle geleceğe hep birlikte yürüyeceğiz. Türkiye Cumhuriyeti güçlü bir devlet. Son 20 yılda yapılan atılımlarla önemli bir noktaya gelindi. Türkiye Yüzyılı inşallah KKTC’nin de yüzyılı olacak. Hep birlikte geleceğe yürüyeceğiz” dedi. Yılmaz, Lefkoşa’ya gelir gelmez yeni Ercan Havalimanı inşaatını ziyaret ettiğine dikkat çekerek, “Ercan’da teknik konuları ele aldık. Ercan’da büyük işler yapıldı, ufak tefek sorunlar en kısa sürede çözülecek. Denizi geçmişiz derede boğulmayız inşallah, havalimanı 20 Temmuz’da açılacak. Burası KKTC’nin vitrini. Ülkeye gelen insanların ilk karşılaştığı yer olması itibarıyla havalimanı binası önemli. Yeni havalimanı 10 kat büyüyen kapasitesiyle hem ülkenin kalkınmasına hem de halkın hızlı hizmet almasına vesile olacak” ifadelerini kullandı. KKTC’de çok sayıda projelerin bulunduğunu ve kablo ile elektrik konusunun en ön sırada yer aldığını anlatan Yılmaz, teknik hazırlıkların devam ettiğini ve deniz altından su gibi elektriğin de getirileceğini kaydetti.

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TATAR: BU BİR MÜJDE

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ise, “Sayın Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın yeniden seçilip ilk ziyaretini buraya yapması, düzenlenen ilk Bakanlar Kurulu’nda da KKTC ile yapılan Mali İşbirliği Protokolü’nü onaylaması bizlere verdiği değeri açık ve net şekilde ortaya koyuyor. Türkiye’den kablo ile elektrik yeni bir müjdedir. Ada’yı ve çevreyi korumak için kablo ile elektrik çok önemli. Türkiye Cumhuriyeti’nin 100’üncü yıl kabinesinin ekonomi alanında büyük tecrübesi var. Bu tecrübeler KKTC’nin gelişmesi için önemlidir” dedi.

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DENKTAŞ VE KÜÇÜK’ÜN KABRİNE ZİYARET

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, KKTC ziyaretleri kapsamında ilk olarak Lefkoşa’da bulunan Dr. Fazıl Küçük Anıtı’nı, ardından da KKTC Kurucu Cumhurbaşkanı Rauf Denktaş’ın anıt mezarını ziyaret etti.

Cevdet Yılmaz KKTC’de: Suyu getirdik elektrik de gelecek

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#KKTC#Cevdet Yılmaz#Ersin Tatar

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