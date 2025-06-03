Cevdet Yılmaz: Kapsamlı çalışmalar bayramdan sonra yapılacak

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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, bayram öncesinde sadece anayasa komisyonunun çalışma usulüne ilişkin bir değerlendirme toplantısı gerçekleştireceklerini, kapsamlı görüşmelerin Bayramdan sonra yapılacağını söyledi.

GENİŞ BİR İSTİŞARE ZEMİNİNDE ÇALIŞACAK

Beştepe'deki Kabine toplantısı sonrası Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın talimatıyla kurulan Anayasa komisyonu hakkında konuştu.

Cevdet Yılmaz, “Anayasa Komisyonu, kapalı bir yapıda değil; geniş bir istişare zemininde çalışacak. Milletvekillerimiz, akademisyenlerimiz, sivil toplum temsilcileri ve toplumun farklı kesimleriyle iletişim halinde olacak; mevcut çalışmalardan, birikimlerden ve fikirlerden faydalanılacak” ifadelerini kullandı.

FAYDA ESASLI YÖNTEMLER TERCİH EDİLECEK

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Yılmaz, “Komisyon, sürece siyasi ve hukuki düzeyde nezaret edecek; genel çerçeveyi belirlerken farklı uzmanlık alanlarından da katkı alacak. Bu kapsamda çalıştaylar da gündemimizde. Hangi yöntem faydalı olacaksa o tercih edilecek; bu konuda bir sınırlamamız yok” şeklinde konuştu.

TÜM PARTİLERİN ORTAK SORUMLULUĞU VAR

Yılmaz, şunları söyledi: “Bu komisyon dikkat ederseniz parti idaresinin, meclisin ve hükümetin temsil edildiği bir yapı şeklinde oluşturulmuş durumda. Hükümeti temsilen Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde yürütülecek çalışmalar. Dolayısıyla da komisyon; hükümet, grup ve partinin bir çatısı gibi düşünülebilir. Bu, elbette diğer paydaşların sürece katkı vermeyeceği anlamına gelmiyor. Çünkü bu, tek bir partinin tek başına yürütebileceği bir süreç değil. Tüm partilerin ortak sorumluluğu var. Biz kendi perspektifimizden çalışmamızı ortaya koyacağız. Komisyon olarak katkı alabileceğimiz kesimlere ziyaretlerimiz de olacak. Diğer kesimlerin çalışmalarıyla da birleşerek ortaya ortak bir sonuç çıkmasını hedefliyoruz."