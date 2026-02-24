×
Cevdet Yılmaz: Kalıcı barış için üzerimize düşeni kararlılıkla yerine getirmeyi sürdüreceğiz

Oluşturulma Tarihi: Şubat 24, 2026 17:46

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı temsilen katıldığı Ukrayna konulu 'Gönüllüler Koalisyonu' Çevrimiçi Liderler Zirvesi’ne ilişkin, "Türkiye olarak, kalıcı ve adil bir barış için çözümü destekleyecek siyasi ve hukuki çerçevenin oluşmasına yönelik her türlü çabaya katkı vermeyi, bölgemizde istikrar ve güvenliğin tesisi için üzerimize düşen sorumluluğu kararlılıkla yerine getirmeyi sürdüreceğiz" dedi.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, sanal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ı temsilen Ukrayna konulu 'Gönüllüler Koalisyonu' Çevrimiçi Liderler Zirvesi’ne katıldık.

Ukrayna’daki savaşın dördüncü yılını geride bıraktığımız bu kritik dönemde; uluslararası hukuku esas alan, adil ve kalıcı barışa zemin hazırlayacak diplomatik çabaların güçlendirilmesine olan desteğimizi bir kez daha teyit ediyoruz.

Geçtiğimiz yıl İstanbul’da başlatılan müzakere sürecinin ortaya koyduğu diyalog zemininin ne kadar kıymetli olduğu bugün geldiğimiz noktada daha iyi anlaşılmaktadır. Bu kapsamda Türkiye olarak, kalıcı ve adil bir barış için çözümü destekleyecek siyasi ve hukuki çerçevenin oluşmasına yönelik her türlü çabaya katkı vermeyi, bölgemizde istikrar ve güvenliğin tesisi için üzerimize düşen sorumluluğu kararlılıkla yerine getirmeyi sürdüreceğiz.

