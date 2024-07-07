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Cevdet Yılmaz, İran Cumhurbaşkanı ve İngiltere Başbakanını tebrik etti

Güncelleme Tarihi:

#Cevdet Yılmaz#İran#İngiltere
Cevdet Yılmaz, İran Cumhurbaşkanı ve İngiltere Başbakanını tebrik etti
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 07, 2024 23:34

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, İran İslam Cumhuriyeti’nin 14’üncü dönem Cumhurbaşkanlığı seçimini kazanan Mesud Pezeşkiyan’ı ve İngiltere’de gerçekleşen seçimlerde başbakanlık görevini üstlenen Keir Starmer’i tebrik etti.

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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, sosyal medya hesabı üzerinden yayınladığı tebrik mesajında, “İran İslam Cumhuriyeti’nin 14’üncü dönem Cumhurbaşkanlığı seçimini kazanan Mesud Pezeşkiyan’ı ve İngiltere’de gerçekleşen seçimlerde başbakanlık görevini üstlenen Keir Starmer’i tebrik ediyor, vazifelerinde başarılar diliyorum. Seçim sonuçlarının ülkelerimiz, dost ve kardeş İran halkı ile dost ve müttefikimiz İngiltere için hayırlara vesile olmasını diliyorum. İki ülkede yapılan seçimler neticesinde ortaya çıkan tablonun ilişkilerimizi daha da güçlendirerek bölgesel ve küresel barışa katkı sağlayacağına inanıyorum” dedi.

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#Cevdet Yılmaz#İran#İngiltere

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