Cevdet Yılmaz: Hedefimiz terörsüz bölge

Haberin Devamı

Yılmaz dün Midyat ilçesinde toplam yatırım bedeli 2 milyar 660 milyon TL olan yatırımların toplu açılış törenine katıldı. Törendeki konuşmasında Yılmaz özetle şöyle dedi:

“Türkiye, bugün ‘Terörsüz Türkiye’ hedefimiz doğrultusunda kararlı bir yürüyüş içinde. ‘Terörsüz Türkiye’ sonra da ‘Terörsüz Bölge’. Huzur ve güven içinde bir coğrafya, bir bölge istiyoruz. Bu hedeflerimiz gerçekleştiğinde huzur çok daha güçlenecek, üretimden turizme, ticaretten yatırıma kadar pek çok alanda yeni bir kalkınma döneminin kapıları açılmış olacaktır. Hep söylüyorum, bu bölgenin de bir insanı olarak: Terörün en büyük acısını, burada yaşayan insanlarımız gördüler. En büyük zararı Doğu’da, Güneydoğu’da yaşayan insanlar gördüler. İnşallah terörün kalıcı bir şekilde gündemimizden çıktığı günlerde, en büyük faydasını bu bölge görecek. Bu bölgede yaşayan insanımız görecek. Tüm Türkiye tabii ki bu terörün, terör belasının ortadan kalkmasının faydalarını hissedecek, görecek ama en fazla bu bölgede yaşayan insan bunu hissedecek.”