Cevdet Yılmaz: Enflasyona hiçbir zaman ezdirmedik

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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, emeklilerin temmuz zammına ilişkin, “Enflasyona hiçbir zaman ezdirmedik, böyle bir prensibimiz var, Sayın Cumhurbaşkanımızın başından beri koyduğu bir prensip. Enflasyon neyse bunu mutlaka yansıtıyoruz rakamlara. Otomatik yansımadığı tek bir alan var, o da en düşük emekli maaşı. Bunun kanunla yapılması gerekiyor. O konuda Meclisimiz gerekli çalışmaları yapacaktır” dedi.

Türkiye Basın Federasyonu’nun ‘Anadolu Sohbetleri’ programında gazetecilerin sorularını yanıtlayan Yılmaz, bu durumun primi yüksek olanlar açısından adaletsiz olduğu eleştirilerine de şu yanıtı verdi: “Primi yüksek olanların maaşı zaten yüksek oluyor. Bu bir sosyal devlet politikası. Biz sosyal güvenlik sistemimizle sosyal destek sistemimizi bir araya getirmişiz. Belki ileride bu alanlarda bir reform düşünüldüğünde bu ikisini birbirinden ayırmak tartışılabilir.”