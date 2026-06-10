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Cevdet Yılmaz, Cumhurbaşkanlığı Ekonomi Politikaları Kurulu üyeleriyle görüştü

Güncelleme Tarihi:

#Cevdet Yılmaz#Ekonomi Politikaları Kurulu#Cumhurbaşkanlığı
Cevdet Yılmaz, Cumhurbaşkanlığı Ekonomi Politikaları Kurulu üyeleriyle görüştü
Oluşturulma Tarihi: Haziran 10, 2026 19:39

CUMHURBAŞKANI Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Cumhurbaşkanlığı Ekonomi Politikaları Kurulu üyeleriyle bir araya geldi.

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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Cumhurbaşkanlığı Ekonomi Politikaları Kurulu üyeleriyle Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde görüştü. Yılmaz, gerçekleşen görüşmeye ilişkin sanal medya üzerinden yaptığı paylaşımda, “Görüşmemizde, kurulumuzun çalışmalarına ilişkin değerlendirmelerde bulunarak, kıymetli üyelerimizin görüş ve önerilerini dinleme imkanımız oldu. Ekonomi politikalarımıza sundukları değerli katkılar dolayısıyla kurul üyelerimize teşekkür ediyor, çalışmalarında başarılar diliyorum” ifadelerine yer verdi.

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#Cevdet Yılmaz#Ekonomi Politikaları Kurulu#Cumhurbaşkanlığı

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