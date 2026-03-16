Cevdet Yılmaz: Biz barıştan, adaletten ve hukuktan yanayız

Haberin Devamı

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, AK Parti İstanbul İl Başkanlığı ev sahipliğinde düzenlenen Doğu ve Güneydoğu Konfederasyonu iftar programına katıldı. Programa Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz’ın yanı sıra AK Parti İstanbul İl Başkanı Abdullah Özdemir, Uluslararası Doğu ve Güneydoğu Konfederasyonu Başkanı Selim Korkmaz ve çok sayıda davetli katılım sağladı.

'BİZİM MEDENİYETİMİZİN MERKEZİ İLİMDİR'

Programda konuşan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, "Müstesna bir gecedeyiz, Kadir Gecesi. Hepinizin Kadir Gecesi'ni tebrik ediyorum. Bu güzel gece vesilesi ile sizlerle bir araya gelmekten büyük bir mutluluk duyuyorum. Ramazan ayı her şeyden önce bir ilim ayı. Çünkü yüce kitabımızın 'oku' emriyle başlayarak indiği ay. Kuran denilince de ilim akla gelir. Bizim medeniyetimizin temeli ve merkezi ilimdir. Peygamber efendimizin bu ilimi hayata geçirirken ortaya koyduğu davranışlardır. Aziz kardeşlerim dünya zor bir dönemden geçiyor, ekonomik olarak zaten sıkıntılar vardı. Pandemi sonrasında yeterince toparlanamamıştı dünya. Son günlerde İran'ı içine alan bu tablo bölgemizdeki istikrarı zedelediği gibi, küresel düzeyde de istikrarı tehdit eden bir konumdadır. Türkiye Cumhuriyeti sayın Cumhurbaşkanımızın dirayetli liderliğinde bu fırtınalı dönemlerde ekonomik olarak, siyasi olarak son derece sağlıklı politikalarla yoluna devam ediyor. Biz barıştan, adaletten ve hukuktan yanayız. Bunu her fırsatta ortaya koyan bir hükümetiz. Bölgemizde gerilim ve istikrarsızlık üreten ülkelerin karşısında Türkiye Cumhuriyeti adeta bir istikrar merkezi gibi konumlanmış durumdadır. Her soruna müzakereyle, diplomasiyle, barışla çözüm arayan bir konumdadır" ifadelerini kullandı.

Haberin Devamı

'SAVAŞLARIN HİÇ KİMSEYE FAYDASI YOK'

Cevdet Yılmaz, "Savaşın ne kadar çirkin olduğunu hep birlikte görüyoruz. Savaş çok büyük insani maliyetler üretmektedir. Bize düşen savaşlara son vermektir. Savaşların hiç kimseye faydası yok, herkes kaybeder. Ama adil ve adaletli bir barış ise herkese fayda sağlar. Bizde bu anlayış içinde diplomasiyi sonuna kadar kullanarak güçlü bir şekilde bu süreçlere dahil oluyoruz. En üst düzeyde sayın cumhurbaşkanımız liderler diplomasisi yoluyla, Dışişleri Bakanımız, diğer arkadaşlarımız bu süreçte görev icra ediyor. Liderler her zaman önemlidir. Ama özellikle bölgemizin, dünyanın bu fırtınalı döneminde liderliğin 1 kat daha önemli olduğunu anlıyoruz. Türkiye bu noktada şanslı bir ülke konumunda. Güçlü ve dirayetli bir liderimiz var. İran'a yönelik saldırıları kabul edilemez bulduğumuzu her fırsatta ifade ederken, bölgemizde yaşanan yangının en kısa süre içinde de söndürülmesi için çaba sarf ediyoruz" şeklinde konuştu.

Haberin Devamı

'SAVAŞIN SONA ERMESİ İÇİN YOĞUN BİR DİPLOMASİ YAPIYORUZ'

Yılmaz, "Önce bu savaş çıkmasın diye yoğun bir diplomasi yaptık, belli bir noktaya gelmişti. Sonra görüşmeler Umman'a kaydı. Şimdi de savaşın sona ermesi için yoğun bir diplomasi yapıyoruz. Netenyahu yönetiminde İsrail savaşı olabildiğince uzatmaya çalışıyor, bölgeye yaymaya çalışıyor. Bir taraftan da savaşın gölgesi altında Gazze'de ve Lübnan başta olmak üzere insanlık dışı eylemlerine, uygulamalarına devam ediyor. Gazze'de ateşkese rağmen maalesef birçok eylemde bulunduklarını biliyoruz" dedi.