Cevdet Yılmaz: Afganistan-Pakistan ateşkesinden memnunuz

Haberin Devamı

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz sanal medya hesabından yaptığı paylaşımda, “Afganistan ve Pakistan’ın; Türkiye, Katar ve Suudi Arabistan tarafından yapılan çağrılara olumlu yanıt vererek Ramazan Bayramı döneminde ateşkes ilan etmesinden büyük memnuniyet duyuyoruz. Kardeş ülkeler arasında birliğe her zamankinden daha fazla ihtiyaç duyulan bir dönemde, alınan bu kararın müzakere yoluyla sorunların aşılmasına, kalıcı barışa ve dayanışmaya vesile olmasını diliyoruz” ifadelerini kullandı.