Cevdet Yılmaz: 2026 yılı finansa erişim açısından daha olumlu bir yıl olacak

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) tarafından ‘Türkiye Yüzyılı’nda Birlik ve Bereket’ temasıyla organize edilen 'Geleneksel MÜSİAD Ankara İftar Programı’na katıldı. Programda, Yılmaz’ın yanı sıra; Demokrasi ve Atılım (DEVA) Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, Ankara Valisi Vasip Şahin, Ankara Büyükşehir Belediye (ABB) Başkanı Mansur Yavaş, MÜSİAD Genel Başkanı Burhan Özdemir, MÜSİAD Ankara İl Başkanı Fatih Bilal Yülek ile iş ve politika dünyasından çok sayıda isim de yer aldı.

‘TÜRKİYE, ENFLASYON VE FAİZLERDE DÜŞÜŞ SEYRİNE GİRMİŞ DURUMDA’

Yılmaz, konuşmasında, başta enflasyon oranını aşağıya çekmek, makro finansal istikrarı güçlendirmek ve öngörülebilirliği arttırmanın şu andaki politikaların temel önceliğini oluşturduğunu kaydetti. Yılmaz, “Bu konuda da belli bir mesafe almış durumdayız. 2024’ün Mayıs ayında 75,5’a kadar yükseldi enflasyonun zirve noktası. O günden bugüne 45 puan civarında enflasyon oranında bir düşüş var. 30’un biraz üstünde kapattık geçen yılı. Bu sene ocak, şubat yine beklentilerin bir miktar üstünde. Ama biz bunu mevsimsel, geçici bir etki olarak görüyoruz. Enflasyonda temel mallarda 17 küsurlara kadar inmiş durumda oran. Asıl geriden gelen hizmet tarafı, özellikle kira, eğitim gibi kalemler; o kalemlerde de giderek bir iyileşme görüyoruz. Kira ve konut fiyatları arasındaki dengelenmenin oluştuğu daha sağlıklı bir patikaya girmiş durumdayız. Önümüzdeki dönemde kiralarda da ev fiyatlarında da daha sağlıklı bir patika bekliyoruz. Genel istikametimiz daha düşük enflasyona doğrudur. Daha istikrarlı bir finansal ortama doğrudur. Özel sektörümüz için de şunu rahatlıkla ifade edebiliriz. 2026 yılı finansa erişim açısından, finansal şartlar açısından daha olumlu bir yıl olacak. Biz bir taraftan genel makro istikrarı sağlayarak bu olumluluğu desteklemeye çalışıyoruz. Enflasyon ve faizlerde düşüş seyrine girmiş durumda Türkiye. Ama bir taraftan da bunu beklemeden, bu makro iyileşmeyi beklemeden selektif dediğimiz, seçici dediğimiz politikalarla da reel sektörümüzü destekliyoruz” dedi.

‘İLK 3 ÇEYREKTE TARIMDAKİ KÜÇÜLMEYE RAĞMEN 3,7 BÜYÜME SAĞLADIK’

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’nın ‘GÜÇ’ projesine değinen Yılmaz, “Gençliğin Üretim Çağı (GÜÇ) dediğimiz; burada da bir taraftan atıl iş gücünü azaltacak şekilde gençlerimize tecrübe kazandıracak bir program, diğer taraftan da imalat sanayini destekleyici mahiyette bir program olarak, bu programı da önümüzdeki dönemde hayata geçireceğiz. 6 ay boyunca bir gencimiz asgari ücret alabilecek, hiçbir prim yatırmadan bir iş tecrübesi edinecek ve iş gücü piyasasına böylece daha fazla gencimizin geçişi de kolaylaştırılmış olacak. İşletmelerimiz de çok yönlü olarak bu süreçten tabii ki istifade etmiş olacaklar. Enflasyonla birlikte büyümemizi de dengeli bir şekilde sürdürüyoruz. İlk 3 çeyrekte tarımdaki küçülmeye rağmen 3,7 büyüme sağladık. Yıl genelinde de aşağı yukarı bu civarlarda bir büyüme olacağını tahmin ediyoruz. Ekonomimiz ilk defa 1,5 trilyon doları aşan bir büyüklüğe kavuşmuş olacak. Kişi başına gelirimiz 18 bin dolara yakın mertebelerde gelecek diye tahmin ediyoruz. Bu değerlerle Türkiye ekonomisi nominal dolar bazında dünyanın 16’ncı büyük ekonomisi, satın alma gücüne göre ise 11’inci büyük ekonomisi olacak” ifadelerini kullandı.

‘UCUZA YERLİ ENERJİ ÜRETİMİNİ DESTEKLEMEMİZ SON DERECE KIYMETLİ’

İkinci önceliğin ‘konut’ sorununun ortadan kaldırılması olduğunu vurgulayan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, “Malum vatandaşımızın en fazla sıkıntı yaşadığı mesele ev fiyatları ve konut kiraları. Burada da tarihimizin en büyük sosyal konut seferberliğini başlatmış durumdayız, 500 bin sosyal konut. Eskisi gibi büyük ölçekli de düşünmüyoruz. İki oda bir salon. İsraf ekonomisi değil, tasarruf ekonomisi diyoruz. Enerjiyi iyi kullanan, depremlere dayanıklı, iç tasarımı iyi yapılmış, bunun üzerinde de uzun zaman çalıştık gerçekten. Her ilimizde yapacağız bunu. Bir taraftan da yerel yönetimlerimizle de bunu destekliyoruz. Özel sektörün de artık yeni demografik gerçeklerimize uygun, daha tasarruflu konut üretimini ön plana almasının çok faydalı olacağını da buradan ifade etmek istiyorum. Konut arzını artıracağız. Üçüncü önceliğimiz enerji. Enerjide yenilenebilir başta olmak üzere dışa bağımlılığı azaltmak temel politikamız. Bu hem cari açığımızı düşürüp finansal istikrarımıza katkıda bulunacak bir gelişme hem de enflasyon açısından önemli. Daha ucuza yerli enerji üretimini desteklememiz son derece kıymetli. Bu çerçevede sanayiyi de özellikle yenilenebilir enerjinin tahsisatında öncelikli olarak görüyoruz. Öz tüketimi öncelik; nükleerden rüzgâra, güneşe, arama çalışmalarının artırılıp kaynakların çoğaltılmasına varıncaya kadar geçen yıl bu konuda yapısal reform diyebileceğimiz bir paketi meclisimizden geçirdik. Daha önce 4 yıla kadar uzayan bürokratik süreçleri aşağı yukarı iki yıla düşüren bir düzenleme çerçevesini yaptık. Onun ikinci düzenlemeleri şimdi tamamlanıyor. Böylece çok daha hızlı bir şekilde bu enerji konusunda mesafe almak istiyoruz. Dördüncü önceliğimiz lojistik. Lojistik de çok kıymetli. Rekabet gücünü yine çok etkileyen bir husus. Lojistikte de demir yollarını önceliklendirmiş durumdayız. Demir yolları içinde de daha spesifik olarak iltisak hatları; organize sanayi bölgelerini limanlara, pazarlara bağlayan hatları önceliklendirmiş durumdayız. Ekonomi Koordinasyon Kurulu toplantılarımızdan birini tamamen bununla ilgili yaptık geçtiğimiz aylarda. Ulaştırma Bakanlığımızla bunu çalışıyoruz” diye konuştu.

‘YÖK’LE ÇALIŞMALARIMIZ DEVAM EDİYOR’

Yılmaz, beşinci öncelikli alanın ise insan ve insan kaynakları olduğuna işaret ederek, “Her şeyin başı insan. Kalkınma dediğimiz sürecin amacı insan olduğu gibi en büyük, en etkili vasıtası da insan. Dolayısıyla mesleki eğitim, insan kaynaklarının geliştirilmesi, yeni iş modellerinin yaygınlaştırılması bu konuda Çalışma Bakanlığımız aşağı yukarı bu ay olgunlaştıracak bu çalışmalarını. Biz de belli bir danışma, istişare sürecinden sonra meclis grubumuza aktaracağız inşallah bu çalışmaları. Yeni iş modelleri; güvenceli ama aynı zamanda özel sektörün ve iş dünyamızın hareket kabiliyetini artırıcı bir çerçeve içinde bu çalışmaları sürdürüyoruz. YÖK’le yine bu anlamda çalışmalarımız devam ediyor. Şunu söylemeye çalışıyorum, bir taraftan sağlıklı para ve maliye politikaları, diğer taraftan arz yönlü politikalar ve yapısal dönüşümlerle yolumuza devam edeceğiz” açıklamasında bulundu.