Cevdet Yılmaz: 1 milyar insan, zarar veren pişirme yöntemlerine bağımlıdır

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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Antalya'da COP31'de marjında düzenlenen 'Afrika'da Temiz Pişirme' konulu Liderler Yuvarlak Masa Toplantısı'nda konuştu. Yılmaz, enerjiye erişimin en temel ancak zaman zaman yeterince dikkat çekmeyen boyutlarından birini ele almak üzere bir araya geldiklerini belirtti. Enerjinin, ekonomik kalkınmanın ve toplumsal refahın temel unsurlarından biri olduğunu aktaran Yılmaz, "Ancak enerjiye erişimin gerçek anlamı, insanların günlük yaşamlarında yarattığı değişimde ortaya çıkmaktadır. Bugün Afrika’da yaklaşık bir milyar insan, yemeklerini hazırlamak için hala sağlığa ve çevreye zarar veren geleneksel yakıtlara ve pişirme yöntemlerine bağımlıdır. Kıta genelinde her beş haneden yaklaşık dördünün temiz pişirme imkanlarına erişememesi, karşı karşıya olduğumuz sorunun boyutunu açıkça göstermektedir. Bu durum yalnızca bir enerji açığı değildir. Aynı zamanda önemli bir halk sağlığı, kalkınma ve fırsat eşitliği meselesidir" dedi.

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'YÜKÜ KADIN VE ÇOCUKLAR TAŞIYOR'

Geleneksel pişirme yöntemlerinden kaynaklanan hane içi hava kirliliğinin, Afrika’da her yıl yaklaşık 850 bin erken ölüme katkıda bulunduğunu aktaran Yılmaz, "Bu sorunun yükünü ise en fazla kadınlar ve çocuklar taşımaktadır. Dolayısıyla temiz pişirmeye erişimi yaygınlaştırmak; daha sağlıklı aileler, daha güçlü kadınlar, daha fazla eğitim fırsatı ve daha sürdürülebilir toplumlar anlamına gelmektedir. Temiz pişirme alanındaki dönüşümün yalnızca hanelerle sınırlı olmadığını da unutmamalıyız. Okullarda, hastanelerde ve diğer kamu kurumlarında güvenilir ve uygun maliyetli temiz pişirme çözümlerine erişim, temel hizmetlerin kalitesini ve toplumların refahını doğrudan etkilemektedir. Bu alanda kalıcı ilerleme sağlamak için ülkelerin farklı koşullarına ve kalkınma önceliklerine uygun çözümler geliştirmemiz gerekmektedir. Etkili kamu politikaları, erişilebilir teknolojiler, güçlü yerel işletmeler ve sürdürülebilir finansman mekanizmaları bu dönüşümün temel unsurlarıdır" ifadelerini kullandı.

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'BİRLİKTE HAREKET EDİLMESİ GEREK'

Özellikle kadın girişimcilerin, yerel küçük ve orta ölçekli işletmelerin desteklenmesinin, temiz pişirme çözümlerinin daha geniş toplum kesimlerine ulaşmasına katkı sağlayacağını ifade eden Yılmaz, "Ancak bu hedeflere yalnızca ulusal çabalarla ulaşmamız mümkün değildir. Hükümetlerin, uluslararası kuruluşların, kalkınma bankalarının, finans kuruluşlarının ve özel sektörün birlikte hareket etmesi gerekmektedir. Finansman kaynaklarının harekete geçirilmesi kadar, bu kaynakların ihtiyaç duyulan topluluklara ulaşması ve somut sonuçlar üretmesi de önem taşımaktadır. Türkiye olarak, iklim değişikliğiyle mücadele ile insani odaklı sürdürülebilir kalkınmanın birbirini tamamlayan hedefler olduğuna inanıyoruz. COP31 Başkanlığımızın benimsediği diyalog, uzlaşı ve aksiyon yaklaşımı da bu anlayışa dayanmaktadır. Temiz pişirme, bu yaklaşımın en açık örneklerinden biridir. Bugünkü toplantımızın, Afrika ülkelerinin önceliklerini ve ihtiyaçlarını merkeze alan, mevcut uluslararası çabaları destekleyen ve uygulamayı hızlandıran iş birliklerine katkı sağlamasını temenni ediyoruz. Bu vesileyle, temiz pişirme konusunda uluslararası iş birliğine katkılarından dolayı Tanzanya Birleşik Cumhuriyeti’ne, Uluslararası Enerji Ajansı'na ve Temiz Pişirme İttifakı'na teşekkür ediyorum. Ayrıca Ocak 2027’de Nairobi’de düzenlenecek İkinci Afrika Temiz Pişirme Zirvesi’nin, bugün Antalya’da gerçekleştireceğimiz görüşmeleri daha ileri taşıyacak önemli bir fırsat olacağına inanıyorum" dedi.