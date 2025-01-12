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Cevaplanması gereken soru... Mithat’ı ölüme ne sürükledi

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#Mithat Can Yalman#ADANA#İntihar
Cevaplanması gereken soru... Mithat’ı ölüme ne sürükledi
Oluşturulma Tarihi: Ocak 12, 2025 07:00

Cumhuriyet savcısı adayı Mithat Can Yalman, otel odasında ölü bulundu. Kendi yaşamına son verdiği değerlendirilen Yalman’ın olaydan 4 saat önce ‘mobbing’e uğradığına dair sosyal medyadan paylaşım yaptığı belirlendi.

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ADANA Seyhan’a bağlı Çınarlı Mahallesi’ndeki otelde önceki gün 22.30 sıralarında, bir odadan silah sesi geldi. Odaya giren görevliler, başından tabancayla vurulmuş kişiyi görünce durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. İhbar üzerine otele sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde, isminin Mithat Can Yalman (29) olduğu belirlenen kişinin yaşamını yitirdiği tespit edildi.

Adana Adliyesi’nde Cumhuriyet savcısı adayı olduğu belirlenen Yalman’ın, olaydan 4 saat önce, ‘mobbing’e uğradığı ve hayatla bağını koparmak istediğine dair sosyal medya hesabından paylaşımda bulunduğu tespit edildi. İntihar etmiş olabileceği üzerinde durulan Yalman’ın cansız bedeni, otopsi için Adana Adli Tıp Kurumu’nun morguna kaldırıldı.  

 

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#Mithat Can Yalman#ADANA#İntihar

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