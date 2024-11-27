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Cevaplanması gereken soru: Bu kadar eseri nereden ve nasıl buldular... 636 parça ele geçirildi

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#İstanbul Emniyet Müdürlüğü#İstanbul Ayasofya Müzesi#Tarihi Eser Kaçakçılığı
Cevaplanması gereken soru: Bu kadar eseri nereden ve nasıl buldular... 636 parça ele geçirildi
Ali Rıza AKBULUT
Oluşturulma Tarihi: Kasım 27, 2024 07:00

İstanbul Emniyeti, Fatih’teki üç adrese düzenlediği operasyonda 636 parça tarihi eser ele geçirdi. Gözaltına alınan iki şüpheliden biri adli kontrolle serbest bırakılırken, diğer şüphelinin ise emniyetteki işlemleri devam ediyor.

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İstanbul Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, tarihi eser kaçakçılığına yönelik yürüttükleri çalışmalar kapsamında Fatih’te tespit edilen üç adrese 11-21 Kasım tarihleri arasında eşzamanlı operasyon düzenledi. Operasyonda iki şüpheli gözaltına alındı. Aramalarda farklı dönemlere ait toplam 636 parça tarihi eser ele geçirildi. Bunlar arasında Yunan, Roma ve Osmanlı imparatorluklarına ait olduğu değerlendirilen sikkeler, Hıristiyanlık inancına özgü ikonalar, etnografik nitelikte eserler, gümüş kaşık setleri, Kütahya ve İznik seramiklerinden oluşan karo parçaları, kale tüfekleri ve fil dişi olduğu düşünülen dini objeler yer aldı.

Cevaplanması gereken soru: Bu kadar eseri nereden ve nasıl buldular... 636 parça ele geçirildi

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MÜZELERE TESLİM EDİLECEK

Ele geçirilen eserler, İstanbul Emniyet Müdürlüğü Vatan Yerleşkesinde sergilendikten sonra İstanbul Ayasofya Müzesi, Türk ve İslam Eserleri Müzesi ile İstanbul Arkeoloji Müzeleri’ne teslim edilmek üzere koruma altına alındı. Operasyon sonucunda gözaltına alınan şüphelilerden biri hakkında “Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu’na muhalefet” suçundan adli kontrol hükümleri uygulanırken, diğer şüphelinin emniyetteki işlemleri devam ediyor.

Cevaplanması gereken soru: Bu kadar eseri nereden ve nasıl buldular... 636 parça ele geçirildi

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#İstanbul Emniyet Müdürlüğü#İstanbul Ayasofya Müzesi#Tarihi Eser Kaçakçılığı

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