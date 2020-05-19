Cevap Kelimesinin Zıt Anlamlısı Nedir? Cevabın Zıt Anlamlısı

Cevap kelimesi gerçek ve sanal ortamda en çok tercih ettiğimiz kelimelerden biridir. Bu yüzden kelimenin zıt anlamlısını bilmek iyidir. Cevap kelimesinin 2 tane zıt anlamlı kelimesi yer alır.

Cevap kelimesinin zıt anlamlısı nedir sorusunun cevabı soru ve sual kelimeleridir. Soru ve sual kelimeleri aynı anlamı taşır. Bu iki kelime de cevap kelimesine karşıt anlam olarak kullanılabilir.

Cevap Zıt Anlamlısı

Soru ve sual kelimeleri cevap kelimesinin zıt anlamlarıdır. Türkçede çoğu kelimenin zıt anlamı vardır. Bu zıt anlamlar bazen yabancı dillerden geçmiş kelimeler de olabilir. Örneğin cevap kelimesinin zıt anlamı olan sual kelimesi, dilimize Arapça dilinden geçmiş olan bir kelimedir. Zıt anlam veya karşıt anlam olarak da kullanılabilir.