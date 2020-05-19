Cevap Kelimesinin Zıt Anlamlısı Nedir? Cevabın Zıt Anlamlısı
Türkçe kelime bakımından zengin bir dildir. Hemen hemen her kelimenin yabancı veya yerli olsun zıt anlamlısı bulunmaktadır. Son aylarda en çok araştırılan kelimelerden olan cevap kelimesinin zıt anlamı merak edilmektedir. Bazı kelimelerin ise birden fazla zıt anlamlısı olabilir. Peki, cevap kelimesinin zıt anlamlısı nedir? İşte Cevap kelimesinin zıt anlamlısı ve diğer detaylar.
Cevap kelimesi gerçek ve sanal ortamda en çok tercih ettiğimiz kelimelerden biridir. Bu yüzden kelimenin zıt anlamlısını bilmek iyidir. Cevap kelimesinin 2 tane zıt anlamlı kelimesi yer alır.
Cevap kelimesinin zıt anlamlısı nedir sorusunun cevabı soru ve sual kelimeleridir. Soru ve sual kelimeleri aynı anlamı taşır. Bu iki kelime de cevap kelimesine karşıt anlam olarak kullanılabilir.
Cevap Zıt Anlamlısı
Soru ve sual kelimeleri cevap kelimesinin zıt anlamlarıdır. Türkçede çoğu kelimenin zıt anlamı vardır. Bu zıt anlamlar bazen yabancı dillerden geçmiş kelimeler de olabilir. Örneğin cevap kelimesinin zıt anlamı olan sual kelimesi, dilimize Arapça dilinden geçmiş olan bir kelimedir. Zıt anlam veya karşıt anlam olarak da kullanılabilir.
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