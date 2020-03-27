Cevap kelimesinin bir tane eş anlamlı kelimesi bulunmaktadır.

Cevap Eş Anlamlısı

Cevap kelimesinin yerine eş anlamlısı olan yanıt kelimesi kullanılabilmektedir. Aynı anlama gelen yanıt kelimesi, kimi zaman cevap kelimesi yerine tercih edilmektedir. Cevap kelimesi Arapça kökenliyken, yanıt kelimesi Türkçe kökenlidir. Arapçadan Türkçeye geçen ve yaygın bir kullanım alanı kazanan cevap kelimesi, bir isteğe veya soruya karşılık verme anlamı taşımaktadır. Cevap kelimesinin yerine yanıt kelimesinin kullanılmasında, herhangi bir sakınca yoktur. TDK'ya göre bir soruya veya davranışa karşılık verilmesi anlamına gelen cevap eş anlamlısı bulunmaktadır.

Kurumların hazırladıkları bazı sınavlarda, cevap kelimesinin eş anlamlısı nedir gibi sorular sorulabilmektedir. Cevap kelimesinin eş anlamlısının istenmesi gibi bir durumda, doğru şıkkın yanıt olacağı bilinmelidir. Cevap ve yanıt kelimeleri yazılışları ve okunuşları farklı olmasına karşın aynı anlamları taşıyan kelimelerdir. Konuşurken veya yazı yazarken cevap kelimesi yerine Türkçe kökenli olan yanıt kelimesi tercih edilebilmektedir.