Cevap bekleyen Güllü soruları

TÜBİTAK RAPORU NE BULDU

Güllü’nün hayatını kaybettiği gece evdeki kameralar kayıttaydı. Ancak görüntüler net olmasına rağmen kameraların bazı teknik detaylarından dolayı sesler çok net değildi. Savcılık bu ses kayıtlarını TÜBİTAK’a gönderdi. TÜBİTAK’ın bu kayıtları netleştirip o akşam evde tam olarak neler konuşulduğuna dair bir rapor hazırlaması bekleniyordu. Bu rapora dair haberler çıktı, raporda Güllü’nün kızı tarafından itildiğine dair kayıtlar olduğu yazıldı. Fakat başsavcılık, raporun gelip gelmediğini ve içeriğinde böyle detaylar olup olmadığını ne teyit ne tekzip etti. Avukatlar da savcılığın bu konuda bilgi vermediğini söylüyor.”

BİLİRKİŞİ RAPORU ÇIKTI MI

Başsavcılık olaydan 13 gün sonra mühendislerden oluşan bir bilirkişi heyeti oluşturdu. Bu heyet olay yerini inceleyerek ‘düşme mi itilme mi’ sorusuna dair bir rapor hazırlayacaktı. Bu raporun resmi akıbeti de henüz belli değil.

ÇELİŞKİLER NELER

Savcılık kaynaklı haberlerde Güllü’nün kızı Tuğyan Ülkem Gülter ve arkadaşı Sultan Nur Ulu’nun çelişkili ifadelerine vurgu yapılıyor. Ancak bu ifadeler olaydan hemen sonra alınmıştı. Tam olarak neler olduğu belirtilmeyen çelişkiler o dönem fark edilmediğine göre yeni mi anlaşıldı?

NEREYE NASIL KAÇACAKLARDI

Güllü’nün kızı ve arkadaşı 9 Aralık Salı akşamı Büyükçekmece’de kaldıkları aile dostlarının evinden valizleriyle çıkarken gözaltına alındı. Savcılık ve emniyete dayandırılan haberlerde ülke isimleri de verilerek ‘Yurtdışına kaçacaklardı’ iddiası yer aldı. Ancak dosyada ‘şüpheli’ konumunda değil ‘müşteki’ konumunda olan bu kişilerin kaçış planı yaptığına dair herhangi bir detay yok. Kaçış için bilet mi almışlar yoksa bir şebeke ile mi anlaşmışlar, belli değil. Avukatları da Tuğyan ve Sultan’ın İstanbul’daki evden Yalova’ya gitmek için ayrıldıklarını gösteren telefon yazışmalarını savcılığa sundu.

SOMUT DELİL BULUNDU MU

Başsavcı Duygu Bayar Öksüz’ün açıklamalarında ‘İlmek ilmek ördük, somut delil var’ ifadeleri yer alıyor. Fakat bu ‘somut’ delillerin ne olduğu belli değil. Dosyada kısıtlama kararı olduğu için şüpheli avukatlarının da bu delillere dair bilgisi yok. Başsavcı devam eden soruşturmada gözaltındaki şüpheliler için ‘Henüz gerçeği söyleyen olmadı’ ifadesini de kullandı.

Güllü’nün düştüğü veya itildiği pencere...

YENİ TANIK KİM

Dosyada yeni bir tanık gündemde. Bu tanık Tuğyan veya Sultan’ın kendisine o gece, “Güllü’yü pencereden nasıl attıklarını” anlattığını iddia ediyor. Bu tanığa dair detaylar da anlattıklarını destekleyen somut veriler olup olmadığı da henüz aydınlanmadı.

Can vermeden önceki son görüntüleri...