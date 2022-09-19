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Cevahir’e boşanma davası... 3 milyon TL tazminat istedi

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#Aydoğan Cevahir#Boşanma#Esra Cevahir
Cevahir’e boşanma davası... 3 milyon TL tazminat istedi
Oluşturulma Tarihi: Eylül 19, 2022 07:00

İşinsanı Aydoğan Cevahir’e, 35 yıllık eşi Esra Cevahir boşanma davası açtı. Esra Cevahir, ‘anlaşmalı’ olarak açtığı boşanma davasında eşinden 3 milyon lira tazminat ile aylık 30 bin lira nafaka istedi.

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MERHUM işinsanı İbrahim Cevahir’in yeğeni, işinsanı Aydoğan Cevahir ile Esra Cevahir 1987 yılında evlendi. Çiftin bu evliliğinden üç kız çocukları dünyaya geldi. Çiftin evliliklerinde fikri ve ruhi anlaşmazlıklar baş gösterince Esra Cevahir avukatı aracılığıyla İstanbul Aile Mahkemesi’ne başvurarak boşanma davası açtı. Eşiyle anlaşamadıklarını ve evliliklerinin çekilmez hale geldiğini dilekçesinde anlatan Esra Cevahir, boşanma konusunda anlaştıklarını ve ‘anlaşmalı’ olarak boşanmalarına karar verilmesini istedi.

Aydoğan Cevahir ve Esra Cevahir çifti, İstanbul Aile Mahkemesi’ne bir de anlaşmalı boşanma protokolü sundu.

30 BİN TL NAFAKA

Protokole göre Aydoğan Cevahir, Esra Cevahir’e 1.5 milyon TL maddi, 1.5 milyon TL de manevi olmak üzere toplam 3 milyon TL tazminat ile aylık 30 bin TL nafaka ödeyecek. Esra Cevahir ile çocuklarının barınma ve kira bedelini Aydoğan Cevahir karşılayacak. Çift birbirinden karşılıklı katılma alacağı, katkı payı ve değer artış alacağı talebinde bulunmayacak. Boşanma davasının ilk duruşması ise mazeret sundukları için ertelendi.

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#Aydoğan Cevahir#Boşanma#Esra Cevahir

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