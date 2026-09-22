Cevahir kardeşler adliyelik oldu

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Haksız menfaat elde edebilmek için Ayşe Cevahir Ersoy’u tehdit eden Nuri Cevahir, kız kardeşi hakkında küçük düşürücü, aşağılayıcı, itibar zedeleyici söz ve söylemlerde bulunuyordu. Kardeşi hakkında haksız davalar açarak sürekli tehdit, baskı, sindirme ve psikolojik şiddet uyguluyordu.

İddiaya göre, Nuri Cevahir, son olarak yanında 8 kişiyle birlikte Ayşe Cevahir Ersoy’un işyeri olan Şişli Grand Cevahir Otel içindeki Sultan Restoran’a gelerek masa düzenletti. Yemek sonrası gelen yüksek miktardaki faturayı ödemeyeceğini belirten Nuri Cevahir, yüksek sesle ve tehdit içeren bir şekilde yarın tekrar geleceğini ve tüm sorunları kökten çözeceğini, otel müdürü ve personele söyleyerek otelden ayrıldı.

KORUNMA TALEP ETTİ

Ağabeyinin taciz ve şiddet eylemleri nedeniyle can güvenliğinin tehlikede olduğunu ileri süren Ayşe Cevahir Ersoy, İstanbul Aile Mahkemesi’ne başvurarak korunma talep etti. Ayşe Cevahir Ersoy’un avukatı tarafından mahkemeye sunulan dilekçede, Nuri Cevahir’in sürekli müvekkilini itibarsızlaştırma ve sosyal çevresinde küçük düşürme amacı taşıyan eylem ve söylemlerde bulunduğu ileri sürüldü.

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Dilekçede, “Psikolojik rahatsızlıkları olan Nuri Cevahir’in evinde ruhsatsız silah bulunmaktadır. Son olarak işyerine gelerek olay çıkaran Nuri Cevahir, müvekkil ve ailesi için tehlike arz etmektedir. Bu nedenle müvekkilin can güvenliğinin sağlanmasını talep ediyoruz” denildi.

Talebi haklı bulan mahkeme, Nuri Cevahir’in kız kardeşi Ayşe Cevahir Ersoy’a yönelik şiddet tehdidi, hakaret, aşağılama veya küçük düşürmeyi içeren söz ve davranışlarda bulunmamasına ve iletişim araçlarıyla rahatsız etmemesine karar verdi. Nuri Cevahir ise karara itiraz etti. Ancak mahkeme, verilen kararın yasaya uygun olduğu gerekçesiyle Nuri Cevahir’in itirazını reddetti.

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