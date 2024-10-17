Cevabı beklenen soru: Rojin’e ne oldu

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Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi (YYÜ) Eğitim Fakültesi Çocuk Gelişimi Bölümü 1’inci sınıf öğrencisi Rojin Kabaiş (21), 27 Eylül’de kaldığı yurtta akşam yemeğini yedikten sonra dışarı çıkmıştı. Gece yurda dönmeyen Rojin’e ulaşamayan arkadaşları, 28 Eylül sabahı polise haber vermişti. Yaklaşık 250 personelin katıldığı arama çalışması başlatılmıştı. Yandan taramalı 3 sonar, 1 ROV cihazı, sualtı kadavra arama köpeğinin yanı sıra 8 kişiden oluşan dalgıç ekip de çalışmalara destek vermişti. Arama çalışmalarının 13. gününde Bardakçı Mahallesi’nde Rojin Kabaiş’in başörtüsü bulunmuştu. 18’inci günde de Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi sahilinden karayolu ile yaklaşık 20 kilometre uzaklıktaki Tuşba ilçesine bağlı özellikle yazlıkların bulunduğu kırsal Mollakasım Mahallesi’nde Rojin Kabaiş’ın cansız bedeni bulunmuştu.

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‘GECE ORAYA TEK BAŞINA GİTMEZ’

Rojin Kabaiş’in cenazesi, Adli Tıp Kurumu’nda yaklaşık 7 saat süren otopsi işlemlerinin ardından gece ailesine teslim edildi. Kabaiş’in cenazesi, memleketi Diyarbakır’ın Bağlar ilçesine götürüldü. Kılınan namazın ardından, Rojin’in tabutu kadınların omzunda taşındı ve Yeniköy Mezarlığı’nda toprağa verildi. Defin işleminin ardından Babası Nizamettin Kabaiş ve bazı yakınları Rojin’in mezarına kapanarak gözyaşları döktü. Rojin’in babası Nizamettin Kabaiş, “Rojin demiş ki; ‘Gideceğim, biraz çakıltaşı toplayacağım’. Benim tahminim, serseriler orada görmüş, çocuğuma zarar vermişler. İnşallah bunu yapanları en yakın zamanda bulup en ağır cezayı verirler. Zararsız küçücük Rojin’den ne istediler? 24 kilometre uzağa gece vakti o çocuk tek başına gitmez. Çocuğumun başına birileri bir şey getirmiş mutlaka. Çocuklardan, kadınlardan ne istiyorlar?” dedi.

100’E YAKIN NUMUNE ALINDI

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Van Baro Başkanı Sinan Özaraz, Van Cumhuriyet Savcılığı tarafından Rojin Kabaiş’e ait dosyaya gizlilik kararı verildiğini, ön otopsi raporunun da gizlilik kararı gerekçesiyle aileye ve kendilerine verilmediğini söyledi. Alınan 100’e yakın numune, İstanbul Adli Tıp Kurumu’na gönderildi. Buradan gelecek sonuca göre Rojin’in intihar mı ettiği, cinayete mi kurban gittiği yoksa bir kaza sonucu göle mi düştüğüne dair soru işaretlerinin yanıtları da ortaya çıkacak.

Öte yandan ön otopsi raporuna göre, kesici ve ateşli silah yaralanmasına ilişkin bir bulguya rastlanmadı. Ayrıca herhangi bir kemik kırığı da tespit edilmedi. Raporda, Rojin’in boynunda, diz ve kolları ile göğüs ön yüzünde kanama ile uyumlu olabilecek renk değişiklikleri olduğu belirtildi. Van Cumhuriyet Başsavcılığı yetkilileri, yapılan ilk bulgularda şüpheli bir duruma rastlamadıklarını, ancak uzun süreli suda kaldığı için cesette ciddi anlamda deformelerin gözlendiğini, bu nedenle İstanbul Adli Tıp Kurumu’ndan gelecek sonuçlara göre kesin ölüm nedeninin ortaya konulacağını kaydetti.