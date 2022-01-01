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Cetvelli vicdansız

#Öğretmen#Cetvel#Saldırı
Cetvelli vicdansız

Önce Aksaray, sonra İstanbul, şimdi de Muğla... Öğretmenlerin kendilerinden küçük, savunmasız öğrencilere uyguladıkları şiddet son olarak Muğla’da ortaya çıktı. İlkokul öğretmeni Tuba T., yaramazlık yaptığı gerekçesiyle bir öğrencisini cetvelle acımasızca dövdü. Milas Kaymakamlığı öğretmenin açığa alındığını duyurdu.

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MUĞLA’da Milas Semiha Altunkan İlkokulu’nda görev yapan 3’üncü sınıf öğretmeni Tuba T., bir öğrencisini yaramazlık yaptığı gerekçesiyle cetvelle dövdü. Cep telefonu ile çekilen ve sosyal medyada paylaşılan o anlar kullanıcıların tepkisine neden oldu. Görüntüler, bir süre sonra sosyal medyadan kaldırıldı. Tepki çeken olayla ilgili Milas Kaymakamlığı’ndan yazılı açıklama yapıldı. Açıklamada, “Bahse konu görüntülerde yer alan öğretmen hakkında soruşturma açılarak aynı gün itibarı ile açığa alınmış olup idari yönden soruşturma devam etmektedir. Adli yönden olay savcılığa intikal etmiştir” denildi.

CANİCE SALDIRMIŞTI

Aksaray’da matematik öğretmeni Ali Rıza Y. (40), 14 Aralık’ta 10 yaşındaki öğrencisi T.K.’yi koridora çıkarıp öldüresiye dövmüştü. Gürültüleri duyan öğretmen Gülcan Ünlü, burnu kanayan T.K.’yi meslektaşının elinden zor almıştı. Öğretmen Ali Rıza Y. hakkında 1.5 yıla kadar hapis cezası istenmişti. 2004 ile 2007 yılları arasında görev yaptığı Sakarya’da da öğrencilere şiddet uyguladığı öne sürülmüştü.

Cetvelli vicdansız

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KULAKLARINDAN ÇEKİP DARP ETMİŞTİ

İstanbul Kadıköy’deki Şener Birsöz İlkokulu’nda 23 Aralık’ta müdür A.K., öğrenciler F.A.B. ve A.Ş.’nin kulağını çekerek odasına götürmüştü. İddiaya göre, odasında öğrencileri darp etmeye devam eden A.K.’yi öğrenci velileri şikâyet etmişti. A.K. çıkarıldığı hâkimlikçe adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı. Kadıköy Kaymakamlığı ise müdür hakkında idari soruşturma başlatıldığını açıklamıştı.

Cetvelli vicdansız

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#Öğretmen#Cetvel#Saldırı

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