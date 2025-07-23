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'Çetkin' çetesi çökertildi: 19 tutuklama

Güncelleme Tarihi:

#Bülent Ç.#Örgüt Lideri Tutuklandı#Çetkin
Çetkin çetesi çökertildi: 19 tutuklama
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 23, 2025 01:56

Bursa’da esnafa çökmeye çalışan, darp ve tehdit yoluyla iş yerlerine el koymaya kalkışan silahlı suç örgütü çökertildi. Örgüt lideri Bülent Ç. ve 21 örgüt üyesi gözaltına alındı. Şüphelilerden 19’si tutuklandı.

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Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İl Emniyet Müdürlüğü KOM Şube Müdürlüğü ekiplerinin yürüttüğü soruşturmada, örgütün esnafları kendi mekanlarına çağırıp kapıları kilitleterek sopalarla darp ettiği, eğlence mekanlarına kalabalık gruplarla baskın yaptığı, Nilüfer ilçesindeki bir inşaat alanında site kameralarını kırıp çalışanları dövdüğü ve bazı dairelere el koyarak usulsüz satışlarla vatandaşları mağdur ettiği tespit edildi. Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda 3 ruhsatsız tabanca, 24 fişek ve 2 kesici-delici alet ele geçirildi.

19 KİŞİ TUTUKLANDI

Adliyeye sevk edilen şüphelilerden M.G, M.Ü, C.B, M.C, M.E.S adlı 5 kişi adli kontrolle serbest bırakılırken; örgüt lideri Bülent Ç. ile birlikte Z.Ü, R.B, Ö.Ö, A.G, O.Ç, M.Ç, M.G, İ.K, B.V, A.Y, Ö.Ş, M.Ş, A.K, F.Ç, F.K, R.Ö olmak üzere 19 kişi tutuklandı.

 

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#Bülent Ç.#Örgüt Lideri Tutuklandı#Çetkin

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