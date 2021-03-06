Çetin Emeç’i yarın anıyoruz... Kalemi hepimize emanet

Her yıl, Zincirlikuyu’daki mezarı başında anılan Emeç’in ölüm yıldönümü bu sene pandemi nedeniyle yapılamayacak. Çetin Emeç’in eşi Bilge Emeç, “Eşim, babamız, sevgili Çetin Emeç’i aramızdan ayrılışının 31. yılında, COVID-19 nedeniyle, ilk kez kabri başında fiziken toplanmadan anacağız. Anma törenini bu yıl, evlerimizde yapacağız” dedi. Bilge Emeç şöyle devam etti: “Bir basın şehidinin ailesinin mensubu olmak zordur. Duruşunuzla ona lâyık olmaya, aziz anısını gelecek kuşaklara aktarmaya çalışırsınız. Uğradığınız haksızlıklar, vefasızlıklar yüreğinizi burksa da yaşamınızı sürdürürsünüz. En büyük gücünüz, insanınızın ve kurumların vefasıdır. Çok şükür, biz Emeç Ailesi olarak 30 yıldır bu büyük gücü hissediyoruz.”

Bilge Emeç