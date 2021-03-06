Çetin Emeç’i yarın anıyoruz... Kalemi hepimize emanet
Gazetemizin genel yayın yönetmenliği görevini yürütürken, 7 Mart 1990’da, evinin önünde uğradığı silahlı saldırı sonucu yaşamını yitiren Çetin Emeç ve şoförü Sinan Ercan’ı yarın anıyoruz.
Her yıl, Zincirlikuyu’daki mezarı başında anılan Emeç’in ölüm yıldönümü bu sene pandemi nedeniyle yapılamayacak. Çetin Emeç’in eşi Bilge Emeç, “Eşim, babamız, sevgili Çetin Emeç’i aramızdan ayrılışının 31. yılında, COVID-19 nedeniyle, ilk kez kabri başında fiziken toplanmadan anacağız. Anma törenini bu yıl, evlerimizde yapacağız” dedi. Bilge Emeç şöyle devam etti: “Bir basın şehidinin ailesinin mensubu olmak zordur. Duruşunuzla ona lâyık olmaya, aziz anısını gelecek kuşaklara aktarmaya çalışırsınız. Uğradığınız haksızlıklar, vefasızlıklar yüreğinizi burksa da yaşamınızı sürdürürsünüz. En büyük gücünüz, insanınızın ve kurumların vefasıdır. Çok şükür, biz Emeç Ailesi olarak 30 yıldır bu büyük gücü hissediyoruz.”
Bilge Emeç