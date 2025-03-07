Çetin Emeç’i özlemle anıyoruz

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İstanbul Suadiye’deki evinin önünde 7 Mart 1990 günü uğradığı silahlı saldırıda hayatını kaybeden Hürriyet Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Çetin Emeç ve şoförü Sinan Ercan vefatlarının 35’inci yılında törenle anılacak. Çetin Emeç’in Zincirlikuyu Mezarlığı’ndaki kabri başında saat 10.30’da tören düzenlenecek. Burada yapılacak duanın ardından Karacaahmet Mezarlığı’nda bulunan Sinan Ercan’ın kabri başında anma töreni yapılacak.

TGC: SEVGİ VE SAYGIYLA...

Türkiye Gazeteciler Cemiyeti (TGC) Yönetim Kurulu Çetin Emeç’in ölümünün 35. yılında anma mesajı yayınladı. TGC Yönetim Kurulu’nun mesajında şu ifadelere yer verildi: “Türkiye’de tetiği çektirenlerin bulunamadığı 67 gazeteci cinayeti yaşandı. Demokrasiyi ve laikliği savunmaları nedeniyle gazetecilerin ve aydınların hedef alındığı 1990 yılının 7 Mart’ın da Hürriyet Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Çetin Emeç evinin önünde şoförü Sinan Ercan ile öldürüldü. Mesleğe Son Posta Gazetesi’nde başlayan Çetin Emeç daha sonra Hayat Dergisi ile Milliyet ve Hürriyet’te görev yaptı. Hürriyet’teki Genel Yayın Yönetmenliği sırasında titiz çalışması ve çalışkanlığı ile gazeteciler için örnek bir isimdi. Türkiye’de basını hedef alan şiddetin kurbanı oldu. Karanlık güçler tarafından hedef seçildi. Çetin Emeç yaşasaydı basınımıza kazandıracak daha pek çok bilgi ve deneyimi vardı. Türkiye Gazeteciler Cemiyeti Yönetim Kurulu olarak Çetin Emeç’i sevgi ve saygıyla anıyoruz. Gazetecilerin sürekli tehdit edilip hedef gösterildiği, saldırganların cezasızlıkla ödüllendirildiği bir ülkede, demokrasinin yeşeremeyeceğini bir kez daha kamuoyunun dikkatine sunuyoruz. Halkın haber alma hakkının en önemli kamu yararı olduğunu hatırlatarak bir kez daha tüm gazetecilerin can ve iş güvenliklerinin sağlanmasını istiyoruz.”