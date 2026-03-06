Haberin Devamı

Çetin Emeç için yarın Zincirlikuyu Mezarlığı’ndaki kabri başında saat 10.30’da tören düzenlenecek. Kadıköy Belediyesi’nin ev sahipliğinde Caddebostan Kültür Merkezi’nde (CKM) ise saat 20.30’da düzenlenecek anma gecesinde kızı Mehveş Emeç Birol piyano resitali verecek, sonrasında ise meslektaşları Emeç’i anlatacak.

EVİNİN ÖNÜNDE KATLEDİLDİ

Suadiye’deki evinin önünde uğradığı silahlı saldırıda hayatını kaybeden Hürriyet Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Çetin Emeç’in Zincirlikuyu Mezarlığı’ndaki kabri başında yarın saat 10.30’da tören düzenlenecek. Burada yapılacak duanın ardından aynı silahlı saldırıda yaşamını yitiren Emeç’in şoförü Sinan Ercan için de Karacaahmet Mezarlığı’nda anma töreni yapılacak.

KADIKÖY BELEDİYESİ’NDEN ANMA GECESİ

Kadıköy Belediyesi’nin ev sahipliğinde Caddebostan Kültür Merkezi’nde cumartesi akşamı 20.30’da “Türk Basın Tarihinin Kırılmaz Kalemi Çetin Emeç’i anıyoruz” başlıklı bir anma programı düzenlenecek. Programda Çetin Emeç belgesi gösterimi sonrası kızı Mehveş Emeç Birol piyano resitali verecek. Programın devamında yapılacak söyleşide ise Gazeteci Yazarlar Uğur Dündar ve Doğan Hızlan, Gazeteci TV Programcısı Namık Koçak ile Mehveş Emeç Birol’un eşi Suna ve İnan Kıraç Vakfı Yönetim Kurulu ve İcra Komitesi Üyesi M. Özalp Birol, Çetin Emeç’i anlatacak.

MESLEĞE 17 YAŞINDA BAŞLADI

- İstanbul’da 1935’te doğan Çetin Emeç, Galatasaray Lisesi’nin ardından İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nden mezun oldu. Meslek hayatına, 1952’de henüz 17 yaşındayken babası Selim Ragıp Emeç’in sahibi olduğu “Son Posta” gazetesinde başlayan Emeç, babasının Demokrat Parti milletvekilliğine seçilmesi ve 1960 darbesinde tutuklanmasının ardından gazetenin başına geçti. Bazı dergilerde yazı işleri müdürlüğü yapan Emeç, 1972’de Hürriyet gazetesinde çalışmaya başladı. Genel Yayın Müdürlüğü görevini yürüttüğü Hürriyet gazetesinden ayrılan Emeç, Milliyet gazetesine geçerek 1984-1985 yıllarında Genel Yayın Yönetmenliği yaptı. 1986’da tekrar Hürriyet gazetesine dönen Emeç bu kez koordinatör olarak görev aldı. Son olarak Hürriyet Gazetesi Yönetim Kurulu üyeliği ve gazetenin yazarlığını yapan Emeç’in, eşi Bilge Emeç’le olan evliliğinden Mehveş ve Mehmet isminde iki çocuğu oldu.

SUİKASTE UĞRADI

Gazeteci Çetin Emeç, 7 Mart 1990’da gazete binasına gitmek üzere Kadıköy Suadiye’deki evinin önünde aracına bindi. Emeç, o esnada çapraz ateşe tutulan otomobilde vücudunun çeşitli yerlerinden aldığı kurşunlarla 55 yaşında hayatını kaybetti. Otomobilden çıkarak kaçmaya çalışan Emeç’in şoförü Sinan Ercan da yaklaşık 15 metre ileride saldırganlar tarafından katledildi.