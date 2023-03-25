Çetin Doğan’a Balyoz’dan 6 yıl 8 ay

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Diğer sanıklar da çeşitli hapis cezalarına çarptırıldı. 28 Şubat davası kapsamında tutuklu bulunan Çetin Doğan, Anadolu 4. Ağır Ceza Mahkemesi’ndeki duruşmaya cezaevinde SEGBİS’le katıldı. Duruşmada 5 tutuksuz sanık ile avukatları da hazır bulundu.

BERAATİMİ İSTİYORUM

Mahkeme başkanı yargılamanın bitirileceğini belirterek sanıklardan son sözlerini sordu. Çetin Doğan son sözlerinde, “Ben daha öncesindeki son savunmalarımda ve taleplerimde belirttiğim üzere Yargıtay 16. Ceza Dairesi’nin mahkemenizin gerekçeli kararını yanlış okuduğunu ve değerlendirdiğini, bu husus bakımından savcılık makamının mütalaasını yeniden gözden geçirmesini istemiştim. Bu bakımdan tüm delillerin usul ve esas bakımından yeniden değerlendirilmesini istemiştim. Beraatimi istiyorum” dedi.

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Kararını açıklayan mahkeme heyeti, Çetin Doğan hakkında ‘suç için anlaşma’ suçundan 6 yıl 8 ay, Behzat Balta’ya 5 yıl 10 ay, Mehmet Kaya Varol’a 5 yıl 5 ay, İhsan Balabanlı’ya 5 yıl 5 ay, Erdal Akyazan’a 5 yıl ve Emin Küçükılıç’a 5 yıl hapis cezası verdi. Metin Yavuz Yalçın ise yargılama sırasında hayatını kaybettiği için davası düştü.

İLK YARGILAMADA BERAAT ÇIKMIŞTI

- Anayasa Mahkemesi’nin hak ihlali kararının ardından yeniden görülen Balyoz davasına bakan Anadolu 4. Ağır Ceza Mahkemesi, 31 Mart 2015’te 236 sanık için beraat kararı verdi. Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı, sanıklar Çetin Doğan dahil yedi sanığın beraatine itiraz etti. 229 sanığın beraati kesinleşirken, yedi sanığın dosyası Yargıtay’a gönderildi. Yargıtay 16. Ceza Dairesi, 14 Haziran 2021’de oybirliğiyle aldığı kararında yedi sanığa beraat kararını bozunca dava yeniden görüldü.